Первый этап кругосветной российско-бразильской экспедиции «Братство-2025» экспедиции завершён

5 мая 2025 года в Международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» состоялась встреча с членами экипажа Международной кругосветной парусной экспедиции «Братство-2025». Евразийская медиагруппа выступает главным информационным партнером проекта.

Мероприятие было посвящено завершению первого этапа российско-бразильской кругосветной экспедиции, которая стартовала 12 апреля из города Сальвадор (Бразилия). Во встрече приняли участие руководитель российской части экспедиции, яхтсмен и заслуженный мастер спорта России Сергей Щербаков, а также члены экипажа: Сергей Остроухов, Евгений Забродин и Владимир Ильченко.

«Экспедиция началась в очень комфортных условиях, — рассказал Сергей Щербаков. — Сальвадор расположен близко к экватору, в тропической зоне, где практически не бывает циклонов и штормов. Погода стабильная, и по ощущениям это их местный “бархатный сезон”. Мы стартовали 12 апреля — в День космонавтики, из Сальвадора. Но накануне, 11 апреля, произошло важное событие — в Сальвадоре был торжественно открыт Экспедиционный туристский центр Русского географического общества. Центр разместился в музее Алейшо Белова, который предоставил помещение и поддержку. На открытии присутствовали представители РГО из Москвы, а также генеральный консул Российской Федерации в Рио-де-Жанейро.

Большая заслуга в этом принадлежит Омскому региональному отделению РГО — именно его инициатива стала стартовой точкой для этого масштабного проекта».

Первый этап экспедиции завершён, и команда готовится к новым задачам и испытаниям. Как отметил Сергей Остроухов, одной из важнейших составляющих плавания являются слаженность и командный дух: «Психологическое состояние команды — один из ключевых факторов успеха. Сергей Борисович — строгий капитан, но справедливый. Он умеет держать дисциплину на борту, при этом всегда открыт к диалогу и заботится о команде. Это формирует атмосферу доверия и уверенности в каждом участнике. Именно такая сбалансированная команда может преодолевать любые сложности дальнего плавания», — поделился Сергей.

Евгений Забродин отметил, что кругосветка — это не просто путешествие, а глубокое внутреннее переживание: «Если бы у меня был дар Льва Толстого, я бы, может быть, смог описать это словами на три страницы… Но, увы, это из разряда того, что словами передать трудно. Это невероятно — и познавательно, и эмоционально. Абсолютно иная среда, другая жизнь: вода, океанская рыбалка — с речной не сравнить. Впечатления мгновенные, как вся наша жизнь, пролетают быстро, но отпечатываются в памяти навсегда. Достаточно просто подумать об этом — и как будто снова там. От своего следующего этапа — от Петропавловска-Камчатского до Сальвадора — я, конечно, жду новых эмоций, рыбалки и, надеюсь, особенных открытий».

Владимир Ильченко, отвечающий за медиадокументацию экспедиции, рассказал о технических деталях подготовки: «Я занимаюсь видеосъемкой, в том числе с дрона, и сейчас оттачиваю навыки пилотирования и посадки с учетом условий на яхте. Параллельно ведётся подготовка яхты «Сибирь» — мы готовим её к участию в акции “Бессмертной полк”, это наш первый выход. С нетерпением жду начала второго этапа экспедиции и сосредоточен на технической подготовке».

Участники обсудили маршрут экспедиции, который проходит через Северный морской путь, тропические и арктические воды. Ближайшая техническая остановка запланирована на Азорских островах (Португалия), после чего яхта продолжит путь к Северному морскому пути.

Для информационного сопровождения экспедиции создан специальный сайт sibyacht.ru. Команда фиксирует ход путешествия с помощью фото- и видеосъемки, в том числе с дрона, делится материалами в социальных сетях, на сайте экспедиции и на платформах Евразийской медиагруппы.

Экспедиция «Братство-2025» продолжает свой маршрут, объединяя народы, континенты и сердца под парусами, под флагами России, БРИКС и Евразийской медиагруппы — в духе единства и дружбы.