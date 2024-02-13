Первый художественный фильм об СВО выходит на телеэкраны

В феврале на телеэкраны выходит фильм «20/22» – первое художественное кино, посвященное событиям специальной военной операции и снятое в зоне ее проведения. Фильм снят кинокомпанией BBG при поддержке Военкино, Администрации Донецкой Народной Республики и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Военная драма режиссера Андрея Симонова показывает события 2022 года – начало специальной военной операции – и как они в тот момент воспринимались разными людьми, на какие решения и жизненные выборы их сподвигли.

В основе сюжета судьба двух молодых людей – Алисы (Дарья Кукарских) и Данилы (Аристарх Венес). Сообщение о начале СВО разделяет влюбленных по разные стороны баррикад: парень отправляется добровольцем в зону боевых действий, где уже проходит службу его брат, а девушка узнает о бомбежках в Киеве от своих украинских друзей и выступает против спецоперации. Однако, когда Данила перестает выходить на связь, Алиса выезжает в зону СВО на его поиски.

Весной 2023 года съемки фильма проходили на территории Мариуполя. Так что в объектив камер попали впечатляющие кадры города и образы его жителей. Также сцены снимали в Москве, Московской и Ростовской областях.

Главные и эпизодические роли в фильме исполняют молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кинопрокате: Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Владимир Карпук, Сергей Черданцев, Георгий Солодовник, Александр Югов, Алексей Шевченков и др. Во многих эпизодах принимали участие реальные участники СВО и жители Мариуполя. Также в съемках приняли участие военные корреспонденты Павел Чуприн и Семен Пегов, сыгравшие самих себя.

Аристарх Венес, актер:

«20/22» – это картина о любви. Потому что только во имя любви можно и ехать на Донбасс, и Родину защищать, как и семьи, меняя полностью свою жизнь. В этой картине случайных вещей нет. У нас не было съемочного конвейера, за что я опасался. Мы последовательно и точно снимали каждый эпизод. Сейчас вспоминаю и, мне кажется, мы до сих пор не понимаем, какого уровня работу, как и какой путь мы проделали… И где мы были».

Дарья Кукарских, актриса:

«Любовь Алисы и Дани – это главное в нашей истории. Без этой невероятной силы любви наших героев, на мой взгляд, фильма бы не случилось. Это как канва истории. Алиса – очень сильный человек, она категорична из серии «видит цель – не видит препятствий». И, в принципе, она готова на любой опрометчивый поступок, ради сохранения их с Даней взаимной, горячей любви».

Андрей Симонов, режиссер:

«В создании сценария принимал участие реальный боец Отдельного гвардейского штурмового батальона «Сомали» с 2014 года – Ринат Есеналиев. Он же сыграл одну из главных ролей в фильме, потому что правдиво исполнить то, что он написал, практически невозможно. По крайней мере, мы не нашли профессионального актера, который смог бы это сыграть достаточно жизненно, харизматично и достоверно. Благодаря этому нам удалось достичь нужного градуса достоверности фильма».

Факты о фильме:

Часть эпизодов фильма «20/22» были сняты на улицах Мариуполя весной 2023 года;

Группа картины была единственной из снимающих фильм про СВО в зоне СВО;

В написании сценария принимал участие реальный боец батальона «Сомали» Ринат Есеналиев. Он же сыграл в фильме одну из главных ролей;

Одним из главных приоритетов при съемках фильма «20/22» была достоверность событий в кадре. Поэтому во многих эпизодах принимали участие реальные участники СВО и жители Мариуполя;

Исполнитель главной роли Аристарх Венес и многие другие члены съемочной группы оказывали гуманитарную помощь Донбассу как до съемок, так и после них;

Съемкам картины оказали существенную поддержку администрация ДНР и подразделение оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Благодаря их содействию, по словам режиссера, съемки фильма в зоне СВО оказались для группы даже более простыми, чем съемки в столице.

Донбасс сегодня – это сердце России. Все самое важное происходит там. Все члены съемочной группы хотят вернуться туда снова.