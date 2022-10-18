Первый сезон детектива «Тверская» доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER

Первый сезон проекта телекомпании НТВ «Тверская» стал доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER. В эфир телеканала детектив выйдет спустя неделю – 24 октября.

По сюжету майор МВД Иван Соболев приезжает в Москву и сразу оказывается под подозрением в убийстве: его будущие коллеги ещё не знают, что он — их новый шеф, а именно — начальник УГРО отделения «Тверская». До переезда в столицу он воевал начальником СОБР в горячих точках, но получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой в отряде. Ему предложили хорошую должность дома, в Сибири, но Соболев, имея скрытые мотивы, попросился в Москву.

Появление Соболева на «Тверской» нарушает привычную жизнь сотрудников. Он с первых минут вызывает неприятие подчинённых: они любят Бондарева, которому как раз и пророчили место начальника УГРО. Бондарев хоть и не очень умный и удачливый, зато прямой, смелый и честный опер. А начальник полиции Зацепин вообще подозревает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Одним словом, отношения у Соболева и с отделом, и с начальством, и с блестящим адвокатом Луизой не складываются.

Режиссером проекта стал Леонид Пляскин, сценарий написали Максим Есаулов, Александр Самойлов, Роман Лебедев. Продюсировала сериал Елена Зименко.

Главные роли исполнили: Игорь Филиппов, Иван Колесников, Александр Никольский, Денис Дружинин, Трифон Апрельский, Сергей Апрельский, Артур Руденко, Александр Красовский, Лукерья Ильяшенко, Виталий Кищенко и другие.

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