Первый в истории российско-ливанский фильм выходит в прокат!

Картина креативной команды из Ливана, России, Франции и Германии «Гнев», лауреат международных кинофестивалей, в феврале 2023 года выходит на широкий экран в России и странах СНГ (компания-прокатчик – Base development).

Действие фильма разворачивается в Ливане. Молодая девушка Ида сбегает от пьянства и агрессии матери из маленькой деревни в большой город. В самом европейском городе Ближнего Востока, Бейруте, она встречает красивого успешного француза. Он делает ей предложение. Ида счастлива, но однажды ее мир меняется навсегда...

Российский режиссер и сценарист картины, Мария Иванова Сурае, через призму отношений ливанской девушки и европейского мужчины ведет диалог со зрителем о национальной идентичности каждого человека, противостоянии Востока и Запада, трагедиях домашнего насилия, алкогольной зависимости.

– Меня всегда интересовала тема Востока и Запада, как люди разной культуры, религии уживаются вместе. Это история о том, что спасение всегда внутри тебя: не жди, что тебе кто-то поможет. Это фильм о невероятной силе корней, места, где ты родился, – рассказывает Мария Иванова Сурае. – Как место действия я выбрала Ливан: в этой маленькой стране существуют рядом друг с другом 18 религиозных течений, – идеальная страна для такой истории.

Для российского зрителя «Гнев» станет еще и возможностью ближе узнать малознакомый Ливан, увидеть живописные виды ливанской природы и окунуться в жизнь самого европейского ближневосточного города – Бейрута, который называют Парижем Ближнего Востока. «Гнев» как первая российско-ливанская картина положит начало культурному сотрудничеству двух стран в области кинематографа. Планируется, что 26 января 2023 г. в пресс-конференции и на пресс-показе картины, которые пройдут в ТАСС, примет участие посол Республики Ливан в России Шауки Бу Нассар.

– После просмотра фильма «Гнев» мне стало ясно, почему картина была так высоко оценена на международных кинофестивалях, включая Карфагенский международный фестиваль кинофильмов в 2021 году. Мария Иванова Сурае подарила нам удивительное произведение искусства, которое обогатит культурный репертуар и Ливана, и России. Это кино должен увидеть каждый, – подчеркивает господин посол.

Фильм «Гнев» – это режиссерский дебют Марии Ивановой Сурае в художественном полном метре после 16-летней работы продюсером. Она была участником основного конкурса Каннского кинофестиваля с фильмом Sonuncu, получила приз от УВКБ ООН в РФ за фильм «Бежать от войны» и многих других. В данный Мария работает на Ближнем Востоке, в качестве режиссера, сценариста и продюсера документального и художественного кино.

Производство картины «Гнев» продолжалось в Ливане 10 месяцев в период пандемии COVID-19. Во время сьемок фильма произошел масштабный взрыв в порту Бейрута и последовавшие за ним протесты.

– Я не знала, доснимем ли мы фильм… каждый день что-то происходило. Я предполагала, что дебют будет снимать сложно, но не до такой же степени. Почти каждый день мы сдавали тесты на COVID-19, особенно перед сьемками в тюрьме: нас могли не пустить, если бы выявился хоть один заболевший. А потом взрыв – разнесло целый район, где была наша основная локация, пришлось отстраивать заново, мы потеряли и время, и деньги. То, что мы закончили и никто не пострадал, – это чудо, это, как говорится, магия кино! – вспоминает Мария.

В творческой группе – оператор с мировым именем Томмасо Форилли (оператор номинанта «Оскара»-2018 The Insult), художник-постановщик Хусейн Байдур (художник-постановщик фильма «Капернаум» – победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премий 2019 года «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар» и Британской академии), исполнительный продюсер Пьер Сарраф (сопродюсер «Капернаума», «В Сирии» – обладателя приза зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале – 2017), режиссер монтажа Веселла Мартшевски (монтаж в картине «Уроки фарси» – фильме-номинанте «Золотого орла» – 2022), композитор Алексей Айги («Орда», «Мата Хари»). Главные роли исполняют звезда французского и ливанского кинематографа Манал Исса и Орельен Шоссад – французский кино- и театральный актер.

У картины «Гнев» богатая фестивальная история, он уже получил международное признание и зрителей, и критиков. Как отметил Пулитцеровский центр, «Это история любви, которая исследует отношения между Востоком и Западом»; «Российский режиссер Мария Сурае сняла фильм в Ливане на арабском и французском языках о восточной девушке с русским характером». Ливанская пресса называет картину феноменом современного кинематографа, фильмом, который разрушает стереотипы.

Премьера фильма состоялась на старейшем кинофестивале стран Африки и арабского мира – Карфагенском международном фестивале кинофильмов, Carthage International Film Festival – в Тунисе в 2021 году. Картина получила три награды Международного кинофестиваля мусульманского кино в Казани, приз за лучшую режиссуру на Ливанском международном независимом кинофестивале, приз за лучший полнометражный фильм Международного кинофестиваля Ouchy (Швейцария).

«Гнев» участвовал в конкурсных показах международных кинофестивалей «Сталкер», «Ясмин Хаммамет» в Тунисе, на международном фестивале женского кино в Бейруте, фестивале независимого кино в Ливане, швейцарском кинофестивале в Лозанне, фестивалей «Дух огня», фестивалях ливанского кино в Канаде и Австралии, арабского кино в Сан-Диего и других.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.