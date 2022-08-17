Первый в России «Фестиваль Магии» пройдет в Московской области

3 сентября город Орехово-Зуево станет местом проведения самого таинственного и зрелищного события этого года – «Фестиваля Магии». Тонкое и сложное иллюзионное искусство во всей его многожанровости на одной площадке представят более 50 лучших иллюзионистов страны с мировой известностью.

Двери в мир волшебства откроются на центральной набережной города, где начнется настоящее магическое действие. На разных локациях площадки фестиваля для жителей и гостей города будут подготовлены завораживающие представления от виртуозов иллюзий.

Особенность программы фестиваля – интерактивность: каждый зритель сможет не только увидеть эффектные номера своими глазами, но и почувствовать магию буквально кончиками пальцев. На набережной будут работать магические фотозоны, где каждый сможет запечатлеть себя в необычных образах, например, парящего в воздухе человека.

Основное действие развернется на главной сцене, где будут представлены лучшие иллюзионные шоу-программы от ведущих мастеров. Комедийная магия, крупные иллюзии, завораживающие манипуляции, невероятная смена костюмов, появление и исчезновение людей, фокусы для самых маленьких – это и многое другое ждет зрителей на площадке фестиваля.

Кульминацией праздничного события станет иллюзионное гала-шоу «Звезды магии», в котором выдающиеся артисты представят публике свои лучшие номера, удостоенные высших наград на международных конкурсах.

Артистическим директором фестиваля является Артем Щукин – победитель чемпионатов Италии, Швейцарии, Испании, обладатель Гран-при иллюзионного фестиваля во Франции и золотой медали международного братства магов США, действующий чемпион мира.

Организатор фестиваля ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Начало в 16.00. Вход свободный.

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