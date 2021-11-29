Первый в России Музей криптографии откроется в Москве 21 декабря

Первый и единственный в России научно-технологический музей о криптографии, коммуникации, математике и смежных дисциплинах откроется в Москве 21 декабря 2021 года. Масштабная постоянная экспозиция расскажет о прошлом, настоящем и будущем криптографии и истории развития коммуникации между людьми с древних времен до современности.

В музее будут представлены уникальная историческая коллекция шифровальной техники, средства передачи информации и архивные документы. Основная экспозиция состоит из интерактивных и кинетических инсталляций, обучающих игровых экспонатов и большого количества мультимедиаконтента, что даст возможность погрузиться в контекст с помощью современных технологий. Посетители смогут разгадать криптографические загадки, обнаружить взаимосвязь криптографии и важных исторических событий, заглянуть в будущее.

Экспозиция музея выстроена в обратном хронологическом порядке. Маршрут начинается с «Криптографии в цифровую эпоху», то есть явлений XXI века. Сегодня криптографические алгоритмы и устройства используются повсеместно: в мессенджерах и приложениях, компьютерах, мобильной связи и платежных системах. Зал рассказывает о том, какую роль криптография играет в жизни современного человека, окруженного гаджетами и сталкивающегося с криптографией на каждом шагу: в метро, во сне, на отдыхе и на работе; словом, о будущем, которое уже наступило.

Зона экспозиции «Криптография в индустриальную эпоху» охватывает период с конца XIX века до 1990-х: она посвящена эволюции средств коммуникации (от телеграфа до радио и телевидения) и роли криптографии в важных исторических событиях и геополитике в разных странах мира. Зал домашинной криптографии подробно рассказывает о так называемой криптографии в конвертах и работе знаменитых «черных кабинетов» в России XV–XIX веков. В финале экспозиции зритель встретится с древнейшими способами шифрования в мировой истории (от шифра Цезаря до алхимических криптограмм) и, наконец, дойдет до начала начал: зарождения самой идеи коммуникации между людьми и формирования письменности — алфавитной системы и знаков/символов.

«В проектировании мы отталкивались от того, что наша аудитория — это в основном школьники 13–17 лет, но это не значит, что мы ориентированы только на них. Мы приглашаем в музей всех без исключения, ведь технологии прочно вошли в жизнь каждого современного человека. Мы хотим интересно, легко и понятно рассказать о криптографии нашим посетителям», — рассказывает директор музея Лидия Лобанова.

Ключевые объекты

В экспозиции музея — несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций. Одним из центральных и самых больших объектов музея станет инсталляция, посвященная легендарной шифровальной машине «Фиалка» (М-125), изобретенной в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшейся странами Варшавского договора. До 2020 года вся информация об устройстве и его внешний вид держались в строжайшем секрете. На территории России единственным местом, где можно вживую увидеть знаменитую «Фиалку», станет Музей криптографии, причем будут представлены как оригинал «Фиалки», так и гигантская копия шифровальных дисков «Фиалки»: благодаря ей можно будет в буквальном смысле проникнуть внутрь секретной шифровальной машины и попробовать зашифровать сообщение.

В экспозиции XX века будут воссозданы два кабинета великих ученых — Владимира Котельникова и Клода Шеннона. Здесь же можно будет найти инсталляцию, посвященную линии «Москва — Вашингтон» и номерные станции со всего мира, а также разделы, которые расскажут о секретах разведчиков, шифрах и сетях, которые они использовали, и их жизни.

Интерактивные инсталляции почти полностью составляют экспозицию зала, посвященного современности. Например, инсталляция, посвященная технологии блокчейн, позволит сделать собственное фото с AR-маской и защитить его блокчейном, то есть по сути сделать NFT-токен. В комнате со стилизованными аркадными игровыми автоматами посетители научатся подбирать самый сильный пароль. Кроме того, здесь с помощью VR-технологий можно будет погрузиться в мир будущего и узнать, как изменится криптография после изобретения квантового компьютера.

Музей обладает уникальной коллекцией предметов, аналогов которой не представлено в России в открытом доступе: многие из них впервые рассекречены специально для экспозиции. Распоряжением Правительства Российской Федерации Музей криптографии получил в безвозмездное пользование 39 объектов, включая легендарную шифровально-кодировочную машину М-125, с которой специально к открытию музея был снят гриф секретности.

Анна Титовец, куратор и креативный директор экспозиции Музея криптографии: «Итогом посещения музея должна стать “новая оптика”, которую посетитель приобретет благодаря открытиям, сделанным в экспозиции, начиная от собственной повседневной жизни и заканчивая межгосударственными отношениями на протяжении всей истории человечества. Посетитель обнаружит новое, “криптографическое” измерение исторических событий и явлений».

Современное искусство в Музее криптографии

Музей криптографии станет пространством для самых разных художественных экспериментов. В постоянной экспозиции — современные арт-объекты, медиаискусство и художественные интерпретации на тему информационной эпохи.

Под кураторством Анны Титовец музей представит выборку арт-работ, которые предложат неожиданный ракурс на представленную научную проблематику, заставят задуматься о возможных будущих сюжетах развития технологического общества и просто насладиться медиаискусством. Работы художников, которые будут сменяться, органично вписываясь в постоянную экспозицию, находятся в диалоге с темами научных инсталляций: от истории интернета до особенностей шифрования, технологии блокчейн и безопасности в интернете в целом.

Среди авторов, которые будут представлены в экспозиции и публичном пространстве музея, известные имена из разных стран, включая российского медиахудожника Дмитрия Морозова (::vtol::), испанцев Марио Сантамария и дуэт Мартина Надала и Цесара Эскудеро Андалуза, коллектив LAb[au] из Бельгии и Арама Бартола из Германии. В рамках первого временного проекта — выставки «Ваше сообщение отправлено» — в музее будут представлены работы художников Stanza (Великобритания), Дмитрия Морозова ::vtol:: (Россия), Владана Йолера и Share lab (Югославия).

Память здания

Здание, в котором будет расположен Музей криптографии, впервые откроет свои двери для широкой публики. В советские годы это была знаменитая «шарашка» в Марфино, где ученые разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи. В один период здесь находился приют для мальчиков — сирот и детей бедных священников, а с 1946 по 1954 год здесь действовала секретная лаборатория, сотрудники которой, в том числе заключенные, создавали технику секретной связи. С 1955 года лабораторию преобразовали в научно-исследовательский институт.

Инклюзивность в Музее криптографии

Одним из главных принципов нового музея стала инклюзивность. Несмотря на то что здание музея построено еще XIX веке, команде музея удалось спланировать общественные пространства таким образом, чтобы в них было комфортно находиться посетителям с разными потребностями и разным жизненным опытом: в фойе музея установлены лавки с поручнями, стойки администратора и гардероба расположены на доступной высоте.

Часть инсталляций спроектирована с возможностью регулировки высоты, видео сопровождаются субтитрами и переводом на жестовый язык, доступные для незрячих и слабовидящих инсталляции дополнены описаниями, выполненными шрифтом Брайля, а также программами экранного доступа или игровым аудиорежимом.

В пространстве музея в свободном доступе расположены тактильные модели, объекты и образцы материалов для тактильного осмотра незрячими и слабовидящими людьми и в целом всеми посетителями, для кого важно получить интерактивный опыт, как правило, недоступный в традиционных музеях.

Музейная среда

Помимо постоянной экспозиции и зоны временных выставок в музее будут работать лекционный зал, просветительский центр и мастерская. Музей разрабатывает образовательную программу, развивающую цифровые навыки и компетенции. Программа публичных мероприятий предложит курсы и воркшопы для школьников и взрослых, лекции, научные шоу, публичные интервью, кинопоказы и многое другое.

Музей криптографии также запускает собственную издательскую программу: в нее войдут как научные труды и нон-фикшн, так и художественная литература. Так, первыми изданиями станут репринты «Занимательной математики» Я. И. Перельмана, «Пляшущие человечки» Артура Конан Дойля, альбом предметов из коллекции музея «Секретно» и специальное иллюстрированное издание к открытию музея.

На первом этаже музея заработает сувенирный магазин с книжной полкой, а также корнер кофейни «Просвет». На 2022 год запланировано открытие большого кафе.

Музей открывается при поддержке научно-производственной компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг»).

«Миссия будущего музея — вернуть моду на науку и объяснить, что информационная безопасность сейчас касается всех и каждого. Музей криптографии — уникальный для России частный просветительский проект. Мы особенно рады, что музей откроется в 2021 году, который объявлен Годом науки и технологий», — рассказывает генеральный директор «Криптонита» Вартан Хачатуров.

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