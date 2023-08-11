Первый выпуск комедийного шоу «А что если?» вышел в онлайн-кинотеатре Иви

Онлайн-кинотеатр показал первый выпуск комедийного шоу «А что если?». Следить за новыми сериями можно в официальных социальных сетях Иви.

В проекте онлайн-кинотеатра Иви популярные комики рассуждают о том, как могли бы измениться сюжеты любимых зрителем фильмов и сериалов, если бы события в них развивались не по сценарию. Авторы шоу заранее готовят для участников каверзные и неожиданные вопросы, а задача комиков — импровизировать.

А что если «Ла-Ла Ленд» снял бы режиссер Андрей Звягинцев? А что если Маша из мультфильма «Маша и медведь» была бы взрослой? А что если фильм «Любовь и голуби» был бы снят в стиле турецкого сериала? На эти и другие темы в новом шоу Иви будут рассуждать Ольга Парфенюк, Ярослава Тринадцатко, Сева Ловкачев и Самвел Гиновян.

Первый выпуск смотрите в социальных сетях Иви уже сегодня.

«Содержательно наше новое шоу «А что если?» — чистая импровизация в исполнении талантливых комиков. У каждого из них есть своя аудитория, а у жанра в целом — огромная фан-база. Развивая и реализовывая идею этого проекта, мы стремились сделать что-то новое и необычное не только для себя, но и для индустрии в целом: мы первые на рынке создали продукт онлайн-кинотеатра, в котором главными действующими лицами стали комики. Мы уверены, что шоу будет интересно, прежде всего, всем любителям жанра импровизации и стендапа и, конечно, поклонникам хорошего кино», – говорит Лариса Гибер, руководитель направления New Media и SMM Иви.

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