«Песнь Донбасса» в исполнении французского композитора прозвучит в Музее Победы

В День России, 12 июня, в Музее Победы пройдет благотворительный концерт «Песнь Донбасса». Музыкальное произведение исполнит его автор, французский композитор и пианист Николя Челоро, ныне живущий во Владимирской области. Стать зрителями мероприятия могут все желающие бесплатно.

«Когда ко мне пришло это музыкальное произведение, меня охватывало чувство боли от трагедии, происходящей на Донбасской земле, где человеческая жизнь соприкасается со смертью, но должна обрести также, несмотря ни на что, силу и героизм», - отмечает воспитанник французской исполнительской и композиторской школы Николя Челоро.

Произведение Николя Челоро «Песнь Донбасса: непокоренному народу посвящается» состоит из пяти частей. На концерте в Музее Победы будут исполнены все пять частей этого сочинения. В своей музыке выпускник Парижской консерватории чутко уловил пульс времени. Как и 80 лет назад, несмотря на лишения и потери, народ этой легендарной земли сплотился в борьбе с нацизмом и выдвинул из своих рядов героев. Восхищенный этими подвигами современников, Николя Челоро сочинил свою «Песнь Донбасса» и посвятил ее непокоренному народу.

Концерт в Музее Победы проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В дальнейшем «Песнь Донбасса» будет исполнена в Севастополе, Керчи, в Донецкой государственной академической филармонии, которая является официальным партнером этого проекта.

Начало: 18.00. Зал Жуков

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