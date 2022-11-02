«Песни про любовь и её отсутствие»: Владимир Томшин рассказал о сольном акустическом альбоме «Молоко»

20 октября на цифровых площадках появися альбом «Молоко» – сольная история фронтмена канадско-российской рок-группы «Томшин Бэнд». Владимир Томшин рассказал нам о самостоятельной работе над пластинкой, отношении к критике и почему вообще появилось желание делать что-то не в рамках бэнда.

– Ваш сольный альбом называется «Молоко». Откуда пришла идея такого не тривиального названия?

– В альбоме есть песня «Молоко», которая и дала название всей пластинке. Она весёлая, поднимающая настроение – что очень важно в нынешнее время. Эта песня, может, не самая лиричная, она скорее настроенческая. Но в этом своеобразный посыл всего альбома – самое главное, чтобы настроение ваше поднялось, вот и все.

– То есть, весь альбом весёлый? Или это разные по тональности истории?

– Нет, конечно, в основном там песни про любовь и её отсутствие. Можно сказать, это более лирический альбом относительно той музыки, что играет «Томшин Бэнд». А по настроению – там будут и грустные песни тоже, но в общем и целом – он достаточно позитивный.

– А как задумывался альбом: как цельная история история или это сборник, где песни друг от друга не зависят?

– Можно включить любую песню в любом порядке – каждая из них является отдельной историей. Это своеобразное путешествие по улице Владимира Томшина и вы можете гулять в любом направлении. Альбом – не сага от первой до десятой серии, не только настроение, но и тематика песен разнится.

– А как вы решали, что именно это десять песен войдут в альбом «Молоко»?

– Некоторые треки я давным давно хотел выпустить – но в репертуар «Томшин Бэнд» они не вписывались – там более роковое направление. А ещё многие из этих песен прошли огонь и воду: были исполнены, получили свои аплодисменты, рецензии и критику – и были зачислены мной в достойные для треклиста акустического альбома.

– Получается, акустический альбом помогает расширять вам поле своего творчества, вне зависимости от «Томшин Бэнд» и его стилистики?

– В каком-то смысле – да, но я бы сказал немного иначе. Пользуясь тем, что в техническом плане я могу все записывать сам, мне кажется, я просто не имею права не выпустить свои песни, которые стоят отдельной акустической группой. И пусть это будет легче, в другом направлении, чем «Томшин Бэнд», но они должны быть преподнесены публике. Я ведь когда сочиняю – не задумываюсь, в каком стиле или жанре получается песня – просто пишу.

– Вы упомянули, что все делали сами. Неужели не было команды и помощников?

– От начала до конца – все сам. В прекрасном мире интернета и технологий есть возможность даже барабаны прописать самому – пусть и а-ля электронные. Это технически сложный барьер для меня получился изначально, но от первых слов и мелодий до конечной точки мастеринга – всё делал я сам. Все клавиши, гитары, барабаны, соло и бэк-вокал – все в этом альбоме сделал я.

– Это, должно быть, более затратно по времени, чем работа с целой командой на студии? Или нет?

– Наверное, когда записываешь сам, это все-таки происходит немного дольше. Потому что ты сам себе и критик, и оценщик, и ругаешь ты только самого себя в процессе. Такая работа ещё и и про узнать новое: посмотрел где-то видео, подсмотрел у профессионалов, переделал по-другому. Так что да, это занимает больше времени, чем когда ты отдаешь альбом команде, которая все пишет и сводит, желает то на чем они собаку съели.

Альбом «Молоко» начал записываться в конце прошлого года, и параллельно были концерты, работа над «Восстанием машин» для «Томшин Бэнд», где-то мы уехали в отпуск… Когда ты сам себе режиссер и никто тебя не гонит, естественно, время растягивается – работа заняла в общей сложности 9 месяцев. Как ребёнок! Но все шло размеренно, планомерно и надеюсь, удачно.

– Как вам кажется самому, какие песни из альбома имеют потенциал хитов? Или, может вы какой-то трек писали именно с таким настроем – чтобы «зашёл» слушателям?

– Большинство песен в альбоме про любовь – и написаны не нарочно, если можно так сказать. Они все построены на личных переживаниях, это моё сокровенное – я делюсь своими эмоциями, которые пережил. Хотя вот песня «Аллилуйя» не про любовь, там нет истории, но это моё личное отношение ко всему происходящему. И, возможно, она как раз понравится публике. Есть песня «Тишина и покой»: и хоть она грустная, таким историям тоже есть место в хитах. Я очень люблю песню «Один шаг», но не знаю, насколько она зайдёт массовому слушателю – там достаточно сложная лирика.

– Тогда кто по вашему мнению идеальный слушатель альбома? И пересекается ли его аудитория с аудиторией «Томшин Бэнд»?

– Аудитории «Томшин Бэнд» тоже «зайдет». Люди после 30, у которых есть какой-то багаж за плечами переживаний, чувств – вот это слушатели альбома «Молоко». Все же ищут себя в песнях, особенно если понимают о чем речь идет. Им ближе мое творчество, нежели юным и молодым людям, которые только начинают жить, у которых все впереди.

А если говорить о музыке… В альбоме «Молоко», в отличие от любого альбома «Томшин Бэнд», не присутствует электрогитара, только акустическая. Нет драйва электрики, что мы используем в музыке Бэнда. Но, я думаю, кто знает «Томшин Бэнд», те с удовольствием прослушают альбом и положительно отнесутся – ведь все равно это сочинил один и тот же человек. Это может звучать легче, но точно не хуже.

– Вы что-то планируете в поддержку к выходу «Молока»?

– Обязательно будет концерт-презентация этого альбома. Надеюсь, что мы выпустим диск – хотелось бы ещё на физическом носителе, я сам очень люблю такой формат выпуска музыки. И, если получится – а я уверен, что получится, какие-нибудь видео-работы будут представлены. Мне нравится сниматься, а если ещё на свои собственные песни – это просто счастье.

– А как выбираются песни для клипов? Это снова история про потенциальные хиты или лично ваш выбор?

– Это всегда выбор режиссера. Обычно он отслушивает все песни и вот его цепляет какая-то, где-то он там видит картинку, у него складывается видение – и я прислушиваюсь к мнению профессионалов и стараюсь исполнять их желания. Это должна быть химия между режиссером, актерами, командой – а песня все это объединяет как единое целое.

– А вы обращаете внимание на обратную связь? Эпоха технологий не только позволяет записать самостоятельно альбом, но и несет много мнений, критики и отзывов на любой продукт.

– Если я слышу или вижу негатив, я по большей части не воспринимаю это близко к сердцу. Счастливый человек не пойдёт писать гадости в интернет, так что, возможно, дело там совсем не в моем творчестве, а состоянии самого человека. Иногда бывает конструктивная критика и я прислушиваюсь: если я согласен, что где-то что-то сделано плохо, поверьте, у меня сразу появляются вопросы, как исправить и сделать хорошо. Но это редко случается. У нас же в общем критерий оценки: нравится или нет. И чаще всего мы видим отзывы тех, кому нравится.

– Ну и напоследок самый эмоциональный вопрос. Выход альбома – волнительное событие. Что вы чувствуете, коктейль из каких эмоций вас переполняет?

– Я, конечно, счастлив, что могу, наконец, все эти песни выпустить, показать людям в качественном формате. Но у меня есть ещё другой момент: я уже замахиваюсь на следующий. Песен очень много, они растут как грибы. Я же не могу сопротивляться, когда мысль в голову пришла, мне нужно её вылить на бумагу. И вот уже новые песни приходят, и их тоже нужно записать – целая очередь. Так что счастье сменяется желанием работать дальше – вот такой бесконечный круговорот.

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