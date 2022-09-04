Петербургская независимая команда «Театральный проект 27» сыграет премьеру спектакля «Принц в корзине» в столице

24 сентября (20:00) и 25 сентября (16:00, 19:00) на площадке Открытого театрального пространства «Арт-платформа» (Георгиевский переулок, д. 3/3) в Москве петербургская независимая команда «Театральный проект 27» сыграет премьеру спектакля «Принц в корзине» (12+).

Будем очень рады видеть на пресс-подходе/премьере и признательны вам за информационную поддержку театра и нового спектакля. С удовольствием примем приглашение на интервью, комментарий, рецензию, участие в обзоре.

Всегда открыты к сотрудничеству.

Эту историю для современных подростков поставил молодой, но уже известный режиссер Владислав Тутак, который несколькими днями ранее выпустит спектакль в Театре им. Е. Вахтангова. Постановка создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ООГО «Российского фонда культуры», а также при участии «Арт-платформы».

У московских зрителей будет по-настоящему уникальная возможность увидеть ПЕРВЫМИ премьерный спектакль театра, на постановки которого в северную столицу зрители приезжают со всех городов России, так как театр базируется в Санкт-Петербурге и в Москву обычно приезжает с гастролями, но в 2022 году «Театральный проект 27» обретет второй дом в Москве – на сцене «Арт-платформы». Спектакли этого театра – всегда яркое событие, желанные участники и победители различных театральных фестивалей, их ждут критики и театральные обозреватели, профессионалы и обычные зрители во многих городах России.

«Театральный проект 27» — это независимый проект из Санкт-Петербурга, цель которого — создавать вместе с молодыми авторами спектакли нового поколения для подростков. Именно этому театру принадлежат такие постановки как «Сочинение про Джобса» (реж. Иван Пачин), «Жирная люба» и «Лис PEACE» (Юлия Каландаришвили). Постановки Владислава Тутака входили в лонг-лист высшей театральной премии «Золотая Маска», участвовали в фестивалях «Территория. Kids», Таврида, Большой Детский фестиваль и др.

Спектакли театра становились лауреатами престижных премий, гастролировали по всей стране, а также принимали участие в большом количестве фестивалей, таких как Большой детский фестиваль (г. Москва), «Маршак» (г. Воронеж), «Карабас» (г. Москва), «Театры Санкт-Петербурга – детям» (г. Санкт-Петербург), «Европейская весна» (г. Архангельск), «Башня» (г. Калининград), этой осенью примут участие в «SOLO» (г. Москва) и «Territoria.Kids» (г. Москва). Все спектакли имеют мощный отклик в СМИ, в том числе — в федеральных изданиях.

Премьера — 24 сентября (20:00) и 25 сентября (16:00, 19:00).

24 сентября театральный педагог Елена Горлатова проведет обсуждение после спектакля. У зрителей будет возможность поделится своими эмоциями и обменяемся впечатлениями.

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