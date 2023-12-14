Петербургские художники создали новогодние декорации для МЕГИ Дыбенко

В МЕГЕ Дыбенко появились новогодние декорации, созданные живущими в Петербурге художниками. Креаторы расписали 69 напольных полигональных фигур, которые разместили внутри пространства для встреч и в его окрестностях. Иван Шкулипа, Евгений Мулук и Ксения Белова расписали напольные фигуры, которые украсят пространство для встреч в новогодний период.

Новогодние декорации не менялись несколько лет – лаконичные белые фигуры были хорошо знакомы гостям МЕГИ Дыбенко. Но пришло время обновления – за идеями обратились к художникам, создающим арт-объекты в сфере современного искусства. Авторы работают в разных стилях, однако декорации объединяют цветовая гамма и зимняя тематика.

Сотрудничали с МЕГОЙ художники, взаимодействующие с общественными пространствами в своих практиках:

Иван Шкулипа – художник и диджитал-артист, проводит перформансы и кастомизирует одежду и аксессуары. Для МЕГИ Дыбенко Иван создал образы лыжников, которые после зимних спортивных развлечений облачаются в обычную одежду и направляются за покупками. Автор вдохновлялся реальными гостями МЕГИ – фотографировал посетителей и переносил снимки на полигональные фигуры.

Ксения Белова – художница и преподавательница, создает скетчи и диджитал-портреты. Ксения выбрала чувственные градиенты, которые придают фигурам зверят легкость и усиливают впечатление их необычной текстуры.

Евгений Мулук – художник и иллюстратор, представитель движения искусства «уличной волны», создает граффити и муралы на стенах зданий и промышленных объектов. Работы художника можно увидеть более чем в 30-ти городах России, картины хранятся в частных и галерейных коллекциях. Раскрашивая новогодние декорации в МЕГЕ, Евгений импровизировал: он расписал фигуры краской из баллончиков в своем авторском стиле.

МЕГА Дыбенко активно поддерживает художественные проекты: в частности, летом здесь появились работы современных художников, которые были отобраны кураторами в ходе Open Call, на данный момент выставка продолжается. Победителей МЕГА поддержала грантами и предоставила площадку для демонстрации арт-объектов.

Интегрируя оригинальные художественные работы в пространство для встреч, МЕГА стремится показать, что искусство – неотъемлемая часть повседневной жизни, оно способно придать ей новое содержание и яркие акценты.

Фото - пресс-служба МЕГИ Дыбенко