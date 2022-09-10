Петербургский театр поэзии «НЕОЛИРА» обрел собственную площадку для выступлений

Поэты театра-артели «НЕОЛИРА» будут выступать на собственной сцене. Небольшой уютный зал, в котором обосновался театр, расположен по адресу Санкт-Петербург, Саперный переулок, д. 8.

О своем помещении, где могли бы выступать поэты, команда театра «НЕОЛИРА» мечтала с 2019 года, то есть с самого момента основания артели. И вот в 2022 году мечта сбылась: сейчас у театра есть «домашняя» площадка для выступлений. Она размещается в доме № 8 на Саперном переулке и рассчитана на 40 зрительских мест.

Локация для театра была выбрана неслучайно, ведь округа богата своим литературным прошлым: так, в восьмом доме жил писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, а в соседнем бывала гостем Марина Цветаева. «Новая площадка очень хороша тем, что нам больше не придется скитаться по разным местам, мы сможем выступать чаще и показывать спектакли. Еще у нас появилась возможность сопровождать мероприятия аудиовизуальными элементами. Планов становится все больше, хочется их реализовывать, поэтому решили остановиться в одном месте», — рассказал руководитель театра Антон Тарасов.

Так как находится новая площадка практически в самом центре Санкт-Петербурга, добираться до нее будет удобно и участникам артели, и зрителям. Сейчас в помещении завершается косметический ремонт, а в дальнейшем, по мере необходимости, зал будет модернизироваться.

Первое выступление поэтов «НЕОЛИРЫ» на новой площадке состоится 16 сентября: 4-й театральный сезон откроется большим вечером поэзии под названием «Лирическое ассорти». В целом осень обещает быть для поэтов и любителей поэтического творчества очень насыщенной: выступать участники «НЕОЛИРЫ» планируют почти каждый день.

Например, 17 сентября пройдет вечер, посвященный поэзии Иосифа Бродского, 18 сентября — вечер в честь 85-летия со дня рождения Беллы Ахмадулиной. Еще в планах артели — проведение еженедельных концертов для поклонников поэтов Серебряного века.

Кроме того, на осень намечен праздник к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой, на 5 октября — праздничный концерт, приуроченный ко Дню учителя. Вход на него бесплатный, но так как количество мест ограничено, зрителям нужно заранее зарегистрироваться на мероприятие.

Официальный сайт театра: neolira.ru .

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