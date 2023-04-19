Петербургскому театру «НЕОЛИРА» исполняется 4 года

В конце апреля петербургский лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» отметит свой четвёртый День Рождения. Праздничный концерт состоится 4 мая в музее-квартире Л.Н. Бенуа на Васильевском Острове. В рамках музыкально-поэтической элегии «В четверг четвёртого числа…» зрителя ждут четыре самостоятельных блока: экскурсия, поэзия, юмор и розыгрыш призов.

Литературный проект «НЕОЛИРА», запущенный 27 апреля 2019 года писателем и композитором Антоном Тарасовым, с тех пор прошёл долгий путь становления. Он окреп, разросся и заработал себе внушительную фанбазу. Из скромного поэтического вечера «НЕОЛИРА» выросла в уверенный театр-артель; а поэты, когда-то впервые открывшие свои стихи публике, – в опытных членов труппы. И вот теперь, в четвертый день первой недели мая «НЕОЛИРА» приглашает каждого любителя поэзии отпраздновать четырёхлетие проекта и закрепить декламацией любимых стихотворений его долгое и упорное становление.

Дата мероприятия выбрана не случайно. По словам организаторов, в числе четыре кроется незыблемая сила, углублённая в повседневную жизнь человека. Количество сторон света, природных стихий, времён года и, наконец, стихов в самой популярной поэтической строфе – четыре. Повинуясь этой неосязаемой, но ощутимой числовой магии, концерт, посвященный четвёртой годовщине проекта, было решено провести именно в четверг 4 мая.

Мероприятие начнётся увлекательной экскурсией по музею-квартире прославленного русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Далее, в сопровождении фортепиано и скрипки прозвучат стихотворения современников и классиков (в их числе Иосиф Бродский, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Анна Ахматова и многие другие). Третьей частью программы станет острая и дерзкая петербургская сатира от основателя и художественного руководителя театра Антона Тарасова. В завершение праздничного вечера «НЕОЛИРА» проведёт уже ставший традицией розыгрыш призов - победителей ждут книги, сертификаты в магазины «Буквоед», «Золотое яблоко» и «Кантата», а также главный приз вечера: электронная книга Onyx boox Kon-Tiki 2.

Музей-квартира Л.Н. Бенуа, выбранный в качестве площадки для проведения музыкально-поэтической элегии «В четверг четвёртого числа…», расположен на 3-й линии Васильевского Острова, 20.

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