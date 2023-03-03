Петр Налич запустил предзаказ на альбом-саундтрек к спектаклю

На платформе Planeta.ru до лета идет краудфандинговая кампания Петра Налича: певец и композитор собирает средства на альбомную версию спектакля по пьесе Юлия Кима «Патруль».

Петр Налич объявил о записи альбома-саундтрека по пьесе в стихах Юлия Черсановича Кима «Патруль». Альбом «У меня для песен нет весны другой», по описанию автора, получился «театрально-поэтически-музыкальным действом».

«"У меня для песен нет весны другой" — поёт лирическая героиня в экстазе любовного танца. Танцы, гротеск, отчаяние, крушение мира и … любовь, как единственное, что имеет смысл», — пишет Петр на странице кампании.

Юлий Ким – автор пьес и либретто к более чем 40 спектаклям и театральным работам, среди которых мюзиклы «Нотр-Дам де Пари», «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Каренина». Песни Юлия Кима звучат в фильмах «12 стульев» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Альбом будет издан на CD с буклетом и в цифровом виде. Оформить предзаказ можно на платформе Planeta.ru до 1 июня 2023 года. Среди лотов также: предыдущие релизы Петра Налича с автографом автора, присутствие на репетиции пьесы, рукописный текст любой песни Петра Налича и многое другое.

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