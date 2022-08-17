Петровская ассамблея на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ»

В год 350-летия со дня рождения Петра I на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» реконструкторы совместно с актерами уличного театра «Барокко» представили постановку «Ассамблея Петра» по мотивам XVII века. Яркое историческое шоу увидели более 4 тысяч зрителей.



Театральная постановка раскрыла события Северной войны и путь Российской империи к победе. Актеры в аутентичных костюмах показали перформанс с танцевальными и вокальными элементами, а также военные построения с участием клубов исторической реконструкции. Парадная и изящная постановка сочетала западноевропейскую и русскую музыку с подлинными петровскими кантами, включая произведение, созданное на основе стиха авторства самого Петром I.

Реконструкторы подготовили интерактивные площадки, панельные дискуссии и выставки. Основная площадка посвящена 350-летию Петра I. С 15 по 19 августа в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» реконструкторы рассказывают о новой реформе вооружения и тактике военного устройства, введенного Петром I, покажут становление знаменитых преображенских полков в полки нового строя: от стрельцов к солдатам. На одной из тематических площадок разместились профессиональные барберы – там мужская часть участников сможет подравнять или сбрить свои бороды. Напомним, петровские реформы кардинально изменили Россию, все работало на изменение имиджа, именно в этот период были приняты знаменитые указы «О бритии бород и усов».

Также на «Таврида.АРТ» представлена эпоха Древней Руси XI-XIII веков с полевыми лагерями, мастер-классами по ремеслам. Участники движения «Росрекон» представили интерактивные площадки, посвященные 210-летию Бородинского сражения и 80-летию Сталинградской битвы. Участники и зрители фестиваля могут посетить выставки снаряжения, вооружения и обмундирования русской императорской армии 1812 года, а также Рабоче-крестьянской Красной армии.

«Реконструкторы уже второй год представляют масштабную историческую площадку на фестивале «Таврида.АРТ». В Год культурного наследия народов России воссоздание исторических образов и событий имеет особое значение. Наша площадка посвящена сохранению традиционных ценностей. Мы также являемся представителями креативной индустрии, потому что участники движения «Росрекон» делают все в формате экспериментальной археологии – своими собственными руками восстанавливают предметы быта и показывают «живую историю». В год 350-летия со дня рождения величайшего правителя Петра I мы подготовили тематические площадки и будем очень рады видеть участников фестиваля «Таврида.АРТ» на наших интерактивах», – рассказал Председатель ООД РОСРЕКОН Алексей Новиков.

Организатором Всероссийского фестиваля исторической реконструкции, посвященного празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, на фестивале фестивалей «Таврида.АРТ» выступает Федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы Роспатриот совместно с Общероссийским общественным движением «Клубы исторической реконструкции России», автономной некоммерческой организацией «Центр развития культурных инициатив». Мероприятие входит в федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

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