Петровские времена на «Таврида.АРТ» или фестиваль исторической реконструкции в Крыму

На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму с 15 по 19 августа пройдет Всероссийский фестиваль исторической реконструкции, посвященный празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Участники воссоздадут важнейшие периоды истории России: от Древней Руси до начала XIX века. В программе мероприятия – зрелищный показ армии, воинского уклада, быта, творчества, образования и культуры народов России.

«Реконструкция – это урок живой истории для всех тех, кто соберется на фестивале. В этом году площадки будут представлены расширенно. Участники познакомятся не только с эпохой Петра I, но и с обширным временным промежутком от Древней Руси до Бородинского сражения. Мы сможем частично прикоснуться к духовной культуре, коренным событиям истории нашего государства», – говорит руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.

Фестиваль реконструкции включит в себя ряд уникальных площадок, которые можно будет увидеть только на «Таврида.АРТ»: Средневековая Русь, «Петровское Время», выставка Русской армии 1812 года и лекторий. Организаторы покажут походный лагерь, созданный в соответствии с историческими реалиями раннесредневековой Руси, настольные средневековые игры, традиционное стрелечество, Петровские полки по новому Уставу, площадку артиллерийского арсенала. На территории лагеря будут представлены ремесла, такие как книгопечатание, гончарное дело, изготовление керамики, традиционное женское ремесло – ткачество и плетение. В лектории будет работать выставка по эпохе Наполеоновских войн и экспозиция Бородинской битвы, включающая в себя выставку русской армии 1812 года.

К 350-летию со дня рождения Петра I «Таврида.АРТ» представит и другие шоу-форматы для зрителей и участников фестиваля, которые будут анонсированы позже.

Напомним, что регистрация участников на фестиваль «Таврида.АРТ» открыта. Отправить заявку можно на сайте tavrida.art.

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