Певец Брендон Стоун стал участником международного музыкального фестиваля, который проходит в эти дни в Баку

Брендон Стоун выступает на международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку. Брендон выйдет на сцену фестиваля несколько дней подряд и исполнит полюбившиеся слушателям композиции «Апероль», «Химия», «За любовь», «Полюби себя», «Папа», а также попурри из русских и англоязычных песен. Певец делится происходящим в социальных сетях.

Азербайджанским слушателям он известен как автор хитов «Она», «Родители», «Шуша возвращается домой», «Живи, родной Азербайджан» и т.д.

В фестивале участвуют более 100 артистов из стран СНГ, Европы, Великобритании, Канады и Турции (Мубориз Усмонов, Jason Derulo, Outlandish, Artik&Asti, Brandon Stone, K-Maro, Mahmut Orhan, Gianni, Эльбрус Джанмирзоев, THOMAS ANDERS, Люся Чеботина, Наталья Подольская, JONY, NICOLE SCHERZINGER и т.д). Dream Fest – шесть дней яркого шоу, атмосфера праздника на берегу Каспийского моря и восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры.

Отметим, что в недавно у певца вышел клип на новую песню «Красивая жизнь».