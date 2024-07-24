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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Певец Брендон Стоун стал участником международного музыкального фестиваля, который проходит в эти дни в Баку

editor
By editor
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Брендон Стоун выпустил клип на свой новый трек «Красивая жизнь»

Брендон Стоун выступает на международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку. Брендон выйдет на сцену фестиваля несколько дней подряд и исполнит полюбившиеся слушателям композиции «Апероль», «Химия», «За любовь», «Полюби себя», «Папа», а также попурри из русских и англоязычных песен. Певец делится происходящим в социальных сетях.

Азербайджанским слушателям он известен как автор хитов «Она», «Родители», «Шуша возвращается домой», «Живи, родной Азербайджан» и т.д.

В фестивале участвуют более 100 артистов из стран СНГ, Европы, Великобритании, Канады и Турции (Мубориз Усмонов, Jason Derulo, Outlandish, Artik&Asti, Brandon Stone, K-Maro, Mahmut Orhan, Gianni, Эльбрус Джанмирзоев, THOMAS ANDERS, Люся Чеботина, Наталья Подольская, JONY, NICOLE SCHERZINGER и т.д). Dream Fest – шесть дней яркого шоу, атмосфера праздника на берегу Каспийского моря и восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры.

Отметим, что в недавно у певца вышел клип на новую песню «Красивая жизнь».

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