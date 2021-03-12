Певица Сабрина представила свой новый сингл «Примадонна» в «Студии МТС Live»

Певи­ца Саб­ри­на ста­ла участ­ни­цей ново­го выпус­ка «Сту­дии МТС Live», где пред­ста­ви­ла свой новый син­гл «При­ма­дон­на». В бли­жай­шее вре­мя трек появит­ся во всех стри­мин­го­вых сервисах.

«При­ма­дон­на — жен­щи­на-фей­ер­верк на сцене, кото­рой слож­но про­сто быть за кули­са­ми. Она хоро­шо зна­ет, что такое игра — это ее свое­об­раз­ный щит от реаль­но­сти, в кото­рой суще­ству­ет бул­линг и стал­кинг хищ­ны­ми поклон­ни­ка­ми и завист­ли­вы­ми почи­та­тель­ни­ца­ми. Быть на виду — ее спо­соб спра­вить­ся со сво­и­ми внут­рен­ни­ми демо­на­ми, кото­рые лишь на сцене под­власт­ны ей. А в жиз­ни не дают покоя. Неуве­рен­ность, при­кры­тая бар­ха­том и брил­ли­ан­та­ми, оста­ет­ся неуве­рен­но­стью, и шум апло­дис­мен­тов не смо­жет изле­чить душу При­ма­дон­ны», — так опи­сы­ва­ет Саб­ри­на свой трек.

В новом выпус­ке сту­дии Саб­ри­на высту­пи­ла вме­сте с Анто­ном Севи­до­вым, извест­ным под псев­до­ни­мом Tesla Boy, с кото­рым испол­ни­ла их сов­мест­ную пес­ню «Про­гул­ка».

Музы­ка Саб­ри­ны — это отлич­ный при­мер совре­мен­ной оте­че­ствен­ной сце­ны. Певи­ца не боит­ся экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и сме­ши­вать мно­же­ство жан­ров. Оби­лие элек­тро­ни­ки и син­те­за­то­ров, восточ­ная этни­ка, соул и неве­ро­ят­ный голос Саб­ри­ны созда­ют уни­каль­ное зву­ча­ние песен, тек­сты кото­рых певи­ца пишет сама.

Саб­ри­на так­же участ­ву­ет в сов­мест­ной с музы­кан­та­ми «БИ‑2» груп­пе «Курт­ки Кобей­на», кото­рая в июле про­шло­го года высту­пи­ла с онлайн-кон­цер­том на МТС Live.

При­нять уча­стие в про­ек­те «Сту­дия МТС Live» могут начи­на­ю­щие арти­сты любых жан­ров — подать заяв­ку и узнать о про­ек­те мож­но по ссылке.

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