Певица Сабрина представила свой новый сингл «Примадонна» в «Студии МТС Live»

Певица Сабрина стала участницей нового выпуска «Студии МТС Live», где представила свой новый сингл «Примадонна». В ближайшее время трек появится во всех стриминговых сервисах.
«Примадонна — женщина-фейерверк на сцене, которой сложно просто быть за кулисами. Она хорошо знает, что такое игра — это ее своеобразный щит от реальности, в которой существует буллинг и сталкинг хищными поклонниками и завистливыми почитательницами. Быть на виду — ее способ справиться со своими внутренними демонами, которые лишь на сцене подвластны ей. А в жизни не дают покоя. Неуверенность, прикрытая бархатом и бриллиантами, остается неуверенностью, и шум аплодисментов не сможет излечить душу Примадонны», — так описывает Сабрина свой трек.
В новом выпуске студии Сабрина выступила вместе с Антоном Севидовым, известным под псевдонимом Tesla Boy, с которым исполнила их совместную песню «Прогулка».
Музыка Сабрины — это отличный пример современной отечественной сцены. Певица не боится экспериментировать и смешивать множество жанров. Обилие электроники и синтезаторов, восточная этника, соул и невероятный голос Сабрины создают уникальное звучание песен, тексты которых певица пишет сама.
Сабрина также участвует в совместной с музыкантами «БИ‑2» группе «Куртки Кобейна», которая в июле прошлого года выступила с онлайн-концертом на МТС Live.
Принять участие в проекте «Студия МТС Live» могут начинающие артисты любых жанров — подать заявку и узнать о проекте можно по ссылке.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.