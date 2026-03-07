Певица Алина Делисс предложила силовикам поговорить по душам

«А давай поговорим по душам» — так называлась одна из песен, которую на концерте для сотрудников МВД и членов их семей представила певица Алина Делисс. Зритель ответил взаимностью – и звезде нео-шансона и последнему романтику российской эстрады, многократного обладателя премии Шансон, Александру Ломинскому. Это был совместный концерт двух популярных исполнителей, который завершился знаменитым дуэтом «На аллее влюбленных».

Живой звук, теплая атмосфера, душевность исполнения и по-семейному располагающее общение обеспечили зрителям настоящий праздникв канун Международного женского дня. Именно поэтому и репертуар был выбран особенный, отметила Делисс: «Родина», «Семейный альбом», «Приходите в родительский дом», «Женское счастье», «Мама», «Доча моя». Эти и другие знакомые композиции прозвучали невероятно актуально.

«У нас получился не просто концерт, это настоящее духовно-патриотическое событие. В зале было много людей, которые, в силу своей профессии, видели много конфликтов. Они понимают цену миру, цену спокойствию, цену тихим семейным радостям. И мы Александром Ломинским постарались все это им подарить. Все вместе вернулись в те времена, когда люди жили одной большой семьей, вместе отмечали праздники, делились горестями и успехами, вместе строили планы. В этом единстве – наша вера и правда. Мне очень приятно, что мое творчество дает силы тем, кто сегодня стоит на защите Родины, а для меня Россия – Родина-Мать», — подчеркнула заслуженная артистка Республики Молдова и патриот нашей страны Алина Делисс. С самого начала она — участник проекта Министерства обороны РФ «Живи, страна!».

С 17 лет артистка живет в России, здесь она получила два высших образования и смогла построить успешную карьеру. Сейчас много времени посвящает выступлениям для военнослужащих и сотрудников силовых структур. В этом она видит, в том числе, свое предназначение.

«Очень благодарны организаторам этого концерта, который подтвердил: нравственные и смысловые ориентиры аудитории — идентичны. Два с лишним часа наши сердца бились в одном жизненном ритме.»

Фотографии предоставлены организаторами концерта