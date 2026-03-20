Певица Дэя и её чёрно-белый хит

Новая композиция певицы Дэи* «Без цвета» увидела свет в марте 2026 года в результате творческого тандема с поэтом и композитором Анатолием Алексеевым, автором нескольких хитов исполнительницы: «Под сияньем луны», «Made in China», «Мой герой» и других. В своём новом треке артистка вновь обращается к теме ушедшей любви — к тому горькому, но знакомому каждому периоду, когда чувства, ещё вчера переполнявшие счастьем, безвозвратно исчезают, яркие краски тускнеют, а «бабочки» в животе улетают, оставляя тебя в серых унылых буднях. И кажется, что самое хорошее с тобой уже было, и впереди ничего не ждёт… Современное звучание в сочетании с ярким эмоциональным вокалом Дэи наделяют новую композицию почти осязаемой глубиной и кинематографической образностью, демонстрируя слушателям оригинальный тембр и узнаваемый артистический стиль певицы.

«Путь к счастью долог и извилист, а жизнь – как нить, сплетённая из череды встреч и расставаний, — рассуждает Дэя. – Если любовь всё же уходит, то стоит сделать паузу и без эмоций осмыслить произошедшее. Подобно кадрам из старого кино, жизнь обесцвечивается до контрастной чёрно-белой плёнки, и становятся видны мельчайшие детали. В диалоге с самим собой обретаешь под ногами твёрдую почву и то ясное понимание, что именно нужно изменить, чтобы снова почувствовать себя счастливым», — делится певица.

* Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы. Творчество молодой певицы не замыкается в тесных рамках отдельного музыкального направления и всегда открыто смелым экспериментам.