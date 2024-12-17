Певица Катя Газетина о своём творчестве и музыкальной карьере

Катя Газетина – певица, автор песен, бизнес-вумен и молодая мама. Свою музыкальную карьеру начала совсем недавно, но уже успела заявить о себе. Наняла команду профессиональных саундпродюсеров, сняла несколько клипов и попала в ротации нескольких радиостанций. И это пока начало. Подробнее о творческом пути Екатерины читайте в нашем интервью.

– Екатерина, это Ваше первое интервью, давайте познакомимся ближе. Расскажите о Вашем пути в музыке. Как давно Вы пишете песни и почему выбрали именно эстрадное направление?

– Я с самого детства была очень активным и творческим ребенком. Всегда участвовала во всех мероприятиях начиная с детского сада. Вокалом профессионально я не занималась, но петь всегда любила. В какой-то момент я поняла, что надо пойти на уроки вокала, если я хочу реализовать свои творческие способности, в чем-то большем чем в караоке. Безгранично благодарна судьбе, что свела меня с самым прекрасным педагогом и человеком Аидой Сафоновой. Когда встал вопрос о написании материала, который я буду исполнять, мы как-то единогласно пришли к выводу, что это должны быть тексты собственного сочинения. Стихи я писала еще будучи подростком, но все что я сейчас исполняю написано уже в текущее время. Стилистика исполнения пришла изнутри. Эстрадный вокал он многогранен. Ты можешь смешивать стили, техники исполнения. Я бы не хотела привязываться к конкретно какому-то одному стилю. Хотя не скрою, что иногда во мне просыпается рок дива, как говорит мой педагог по вокалу. Но пока мы ее придерживаем (ред. улыбается)

– Вы успешная бизнес-леди, молодая мама и творческая личность. Как Вам удается все это совмещать?

– Если честно сама не знаю, как я все успеваю (ред. улыбается). Конечно в первую очередь самоорганизация. Стараюсь все за ранее распланировать. Второе это мои прекрасные дети. Они меня всегда держат в тонусе! Я безумно люблю своих детей и конечно, хочу быть для них самой лучшей мамой на свете, и во всем быть примером. Третье — это любовь к своему делу. Без любви ничего не будет получаться.

– Как проходит работа над Вашими песнями? Пишете ли Вы их сами или работаете с известными композиторами?

– Тексты для своих песен я пишу сама, это очень интересный процесс. Пишу абсолютно везде. Если еду за рулем и в голове приходят строчки для очередного трека, сразу включаю диктофон и записываю. Иногда бывает песня мне даже снится. Музыку мне помогает создавать прекрасная команда: мой замечательный педагог по вокалу и музыкальный продюсер Аида Сафонова и команда аранжировщиков.

– Поделитесь своими жизненными ценностями, которые Вы отражаете в песнях. Что хотелось бы донести до слушателей в своем творчестве?

– Любовь, доброта и уважение. Это основные три составляющие меня и в целом моего образа жизни. Первое, что надо сделать — это принять и полюбить себя. Если тебе что-то не нравится в себе — измени. Всегда начинай с себя! Я уверена, что каждый человек уникален по-своему и может добиться всего, что захочет. Главное ставить цели, идти к ним и быть уверенным, что все получится. Относиться к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе.

– Вы часто снимаете клипы и всегда четко работаете над визуалом каждой песни. Какой Ваш клип самый любимый и есть ли мечта снять что-нибудь необычное? Ваш сюжет, локация, идея, мечты?

– Все клипы любимые. Не могу выделить какой-то один. С каждым клипом связана своя история.

– Я долго подбирала свою команду. Все ребята с кем мне прошлось поработать — очень талантливые ребята. Я благодарна каждому. На сегодня у меня есть своя уже сложившаяся команда, с которой я работаю. Что касается мечты снять что-то необычное, скорее всего такой мечты нет. Я как правило пишу песню, а потом уже под нее подбираем визуал. Но есть огромное желание снять клип на каком-нибудь острове, на берегу океана, с очень красивым визуалом.

– С кем из артистов Вы хотели бы исполнить совместную песню или выступить на одной сцене?

– Мне очень нравится творчество артиста Sevak. Я бы хотела спеть с ним совместную песню.

– 12 декабря у Вас вышла крайняя песня 2024 года «Не отпускай». Поздравляем Вас с релизом! Что вообще удалось осуществить в уходящем году?

– Спасибо большое за поздравление! Этот трек для меня особенный. Я написала эту песню своему очень близкому и дорогому человеку. В целом, 2024 год был продуктивным. Не могу сказать, что смогла реализовать все задуманные планы. Но этот год для меня стал очень продуктивным. Клип на трек «Давай не будем больше ссориться» взяли в ротацию многие телеканалы разных городов нашей большой страны. Увеличилось количество радиостанций, где в ротации звучат мои треки. Я считаю, что иду правильным курсом. И в 2025 обязательно будет больше результатов.

– Какие творческие планы на 2025 год? Поделитесь Вашими целями.

– Писать, выпускать новые треки. Мы уже готовим новинку на январь 2025 года. Это будет совместная работа с одним известным DJ. Пока не буду раскрывать всех подробностей. На осень планируется мой первый сольный концерт.

– Что хочется пожелать своим слушателям в наступающем году?

– Дорогие мои слушатели, от всей души в первую очередь, хочу пожелать вам в новом году здоровья Вам и Вашим близким. Мирного неба над головой. Любви, взаимопонимания и внутренней гармонии. Любите каждый свой день! Верьте в себя и у вас все получится!

Фото – личный архив Кати Газетиной