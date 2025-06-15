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Певица OMyV выпустила новый трек «Сказочный роман»

editor
By editor
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сказочный роман omyv

«Текст песни «Сказочный роман» был написан в один из самых трудных и эмоционально насыщенных периодов моей жизни. Эта композиция о нас, девушках — о наших мечтах, ожиданиях и любви. Мы часто идеализируем людей, которые рядом с нами, а затем сталкиваемся с разочарованием. Это случается с каждым из нас хотя бы раз, и от этого не убежать — нужно просто пережить и двигаться дальше», — делится своими мыслями OmyV. — «Некоторые считают, что песня грустная. На самом деле, она могла бы быть более спокойной и глубокой, с элементами драмы. Но я решила, что музыка должна быть динамичной и немного ностальгичной, чтобы дарить надежду на продолжение жизни, даже в самые тяжелые моменты».

Исполнительница активно участвует в создании своих треков, что помогает ей сохранить индивидуальность и уникальный стиль. Музыка OMyV сочетает в себе различные элементы стилей, благодаря чему звучание становится многогранным и увлекательным. В планах певицы — дальнейшее развитие и удивление поклонников новыми интересными проектами.

Валерия Олексюк, более известная под сценическим именем OMyV, является автором текстов своих песен, а также профессиональной спортсменкой, Мастером спорта международного класса и действующей танцовщицей. Она принимала участие в таких телешоу, как «Модный приговор» и «Танцы» на ТНТ.

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