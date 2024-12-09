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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

editor
By editor
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RIIJI
RIIJI. Фото - личный архив певицы

Певица RIIJI представила публике свою дебютную песню «Утони». Это глубокая и эмоциональная композиция, посвященная чувству влюбленности, которое захватывает и уносит, как буря. Музыкально трек сочетает меланхоличные, но в то же время страстные мотивы, создавая атмосферу безвозвратного погружения в романтическое чувство. «Утони» выражает стремление раствориться в другом человеке, забыв о времени и окружающем мире:

«Раздели
На двоих последний воздух
В толще вод мы напишем свой стих
О любви»

«В этот трек мне хотелось вложить мысль о том, что женщина обладает невероятной притягательностью и силой, что чувства между мужчиной и женщиной должны быть чистыми и прозрачными — в таком случае любовь будет созидательной, а не разрушительной. Я выбрала именно этот трек в качестве дебютного, потому что он отражает мое состояние на начало творческого пути и по настроению очень похож на некое “интро” к дальнейшему творчеству», – поделилась исполнительница.

Автором текста выступила сама Ирина Гаранина. По словам певицы, «Утони» — это чистый душевный порыв, на котором сказалось желание создать что-то в некоторой степени «магическое». В композиции женщина сравнивается с морской сиреной — притягательной и таинственной.

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