Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI представила публике свою дебютную песню «Утони». Это глубокая и эмоциональная композиция, посвященная чувству влюбленности, которое захватывает и уносит, как буря. Музыкально трек сочетает меланхоличные, но в то же время страстные мотивы, создавая атмосферу безвозвратного погружения в романтическое чувство. «Утони» выражает стремление раствориться в другом человеке, забыв о времени и окружающем мире:

«Раздели

На двоих последний воздух

В толще вод мы напишем свой стих

О любви»

«В этот трек мне хотелось вложить мысль о том, что женщина обладает невероятной притягательностью и силой, что чувства между мужчиной и женщиной должны быть чистыми и прозрачными — в таком случае любовь будет созидательной, а не разрушительной. Я выбрала именно этот трек в качестве дебютного, потому что он отражает мое состояние на начало творческого пути и по настроению очень похож на некое “интро” к дальнейшему творчеству», – поделилась исполнительница.

Автором текста выступила сама Ирина Гаранина. По словам певицы, «Утони» — это чистый душевный порыв, на котором сказалось желание создать что-то в некоторой степени «магическое». В композиции женщина сравнивается с морской сиреной — притягательной и таинственной.