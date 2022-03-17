Метавселенная, матрица и «игра в любовь» — певица ANSE представила свой дебютный клип на трек «Фактами».

В мире современных технологий, где время не стоит на месте, а на смену одним гаджетам приходят другие, мы спрашиваем: «Что нас ждет в будущем? И куда оно нас приведет?»

На эти вопросы многие уже пытались найти свой ответ.

Дебютный клип певицы ANSE заставляет нас перенестись в виртуальную реальность с захватывающей романтической историей. Молодая девушка предстает в виде запрограммированного персонажа в VR. Она испытывает чувства к главному герою, однако игра диктует свои жестокие правила: победитель всегда один. Концепт клипа построен на двух локациях: лаборатория VR и ринг на крыше. Между кадрами съемок появляются различные игровые костюмы, в которые герои погружаются, пытаясь раз за разом одолеть друг друга. В один момент ANSE осознает, что она всего лишь элемент программы, выдумка человека, который играл с ее чувствами, сидя по ту сторону экрана.

Оригинальный сюжет, смелые образы певицы, локации и графика помогают нам окунуться в эту реальность.

«Это мой первый клип, и сразу съемки длиною в 20 часов без перерыва. Я испытала безумный кайф от всего творческого процесса. Было очень интересно наблюдать, как работает большая команда профессионалов, весь съемочный процесс отлажен и, все расписано по минутам. И когда я смотрела готовый материал, то поняла, что мы все создали произведение искусства. Клип получился совершенно необычный, модный, с идеей виртуальной реальности. Мое альтер эго испытало наслаждение. Образы — это отдельная любовь. Особенно понравилось, что стиль кибер-панк разбавили сексуальностью, и получилось круто. И, как мне кажется, мы смогли передать идею и задумку режиссера», — рассказывает ANSE о своем дебютном клипе.

Режиссером выступила Даниель Рубинштейн из Киева, которая сейчас живет и творит в Москве. Ранее Даниель работала в качестве художника-постановщика с такими артистами как Елена Темникова, Ляпис Трубецкой и группой «Пошлая Молли». В качестве режиссера — с Сюзанной Варниной. Сняла клип Валерии Караман, рекламу для fashion-брендов и Playboy, а также не раз занималась постановкой fashion-show. Как результат — стильная и ультрасовременная история.

Смотрите клип «Фактами» на всех цифровых площадках с 17 марта. И голосуйте за него в «МузРаскрутке» на телеканале МУЗ-ТВ с 21 марта.

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