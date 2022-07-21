Певица Dasha Stolbova: «Иногда нужно помолчать, чтобы четко понять, что хочешь сказать»

После пятилетней паузы, автор-исполнитель решила вернуться с песней «Тату на сердце», символично прощаясь с собой прежней, маленькой и ранимой девочкой, которая не понимала, как выжить в этом шоу-бизнесе и остаться искренней.

Девушка с севера с южным темпераментом, автор-исполнитель, актриса и просто философ, исследующий этот мир — Dasha Stolbova, любит экспериментировать как в жизни, так и в музыке, совмещая в своих песнях разные стили: rnb, hip-hop, breakbeat, soul, и миксуя их как с танцевальными, так и с акустическими элементами, украшая это насыщенными мелодиями вокала.

«Тату на сердце» — трогательный, но с харакартером, как и автор-исполнитель — сингл от участницы многочисленных фестивалей и шоу. Этот сингл — достойное возвращение, а также уверенный и стильный шаг к завоеванию новых слушателей.

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