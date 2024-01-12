Певица Maccoya представила трек «Пожар»

12 января певица Maccoya представила танцевальный трек «Пожар». Песня появилась, когда при просмотре фильма Maccoya захотела перенести его сюжет на свою жизнь и предположить, как развивались бы события: «Я была под таким впечатлением от поступка героини, от того, что она прожила, я прочувствовала все на себе».

Эта песня про внезапную и страстную влюбленность, когда при первой встрече герои почувствовали сильное притяжение.

Казалось бы, вся песня — это целиком выдуманная история, если бы не один факт из биографии певицы. Однажды Maccoya сожгла все свои стихи, написанные за много лет, желая оставить все прожитые эмоции в прошлом. Получается, «Пожар» в жизни артистки и правда был — десятки тетрадей, заполнявшие все шкафы дома, сгорели дотла в большом костре.

Maccoya готова согреть слушателей своим музыкальными «Пожаром».