Певица Наталия Гулькина мечтает влюбиться

Артистка не потеряла веру в любовь даже после четырех разводов! Какой мужчина нужен звезде 80-х? Из-за чего экс-солистка группы «Мираж» выступает против романов с молодыми людьми? Как ее разыгрывали мужья? Почему ей особенно тяжело найти вторую половинку? Правда ли, что Гулькина устроила дома настоящий зоопарк?

Певица Наталия Гулькина признается, что ее личная жизнь полна разочарований. Она была замужем четыре раза. Первый супруг, которому она родила сына Алексея, не смог смириться с насыщенным гастрольным графиком знаменитости. Возлюбленный сильно ревновал артистку.

«Как суждено, так и будет. Никогда нельзя ставить крест на своей личной жизни. Нужно мыслить позитивно», — уверена звезда.

Вторым избранником исполнительницы стал ее концертный директор Константин Терентьев. Через четыре года отношений артистка уличила мужчину в измене и растрате ее денег. Она выгнала его из дома. От третьего супруга, хореографа Сергея Мандрика знаменитость родила дочь. Но возлюбленный ушел из семьи ради другой женщины. Позже она вышла замуж за врача Сергея Реутова, но развелась с ним почти сразу после свадьбы. Сейчас сердце 58-летней блондинки свободно.

«Я — самодостаточный человек. Ни от кого не завишу и живу так, как мне хочется», — заявляет Гулькина.

Певица говорит, что ее дети давно выросли. Наследник занимается фотографией, он переехал в отдельную квартиру. Дочь пока живет с мамой, но посвящает все свое время учебе. Девушка осваивает необычную профессию.

«Она хочет быть кристаллайзером. Это специалист, которые инкрустирует всевозможные изделия стразами. Начиная от бокалов, заканчивая автомобилями», — объясняет артистка.

Наталия уверяет, что ей комфортно одной, но иногда все же не хватает рядом мужчины.

«Еще встречу свою вторую половинку, которая где-то затерялась», — смеется исполнительница.

Знаменитость признается, что обращает внимание на материальное положение избранника. Альфонсы ей не нужны.

«Он не должен от кого-то зависеть. Я хочу видеть рядом морально сильного человека, который готов к любым трудностям и всегда подставит плечо», — говорит звезда.

В жизни Гулькиной были молодые ухажеры, но она предпочитает сразу их отсекать. Два последних брака, где мужчины были на 10 лет ее младше, закончились неудачно. Этот опыт многому ее научил.

«Сколько можно тащить на себе молодых парней? Такие чаще всего знакомятся с взрослыми дамами ради корыстных целей», — уверена исполнительница.

Теперь экс-солистка «Миража» мечтает о человеке, который станет главой семьи и возьмет на себя решение всех проблем, в том числе материальных.

«Мужчина, который скажет: «Дорогая, прекрати! Хватит уже работать. Сядь и отдохни». Очень хочется такого. Еще одно важное качество — чувство юмора», — смеется звезда.

По словам артистки, она привыкла жить в легкой и позитивной атмосфере. Предыдущие избранники легко могли ее развеселить.

«Муж всегда надо мной шутил. Мог вместо сахара насыпать соль. Он переставлял стрелки на часах, чтобы я раньше времени выбегала или опаздывала», — вспоминает Наталия.

Знаменитость говорит, что обожает своих питомцев и надеется, что они не помешают ее личному счастью. В ее доме живут девять кошек и установлены два аквариума с рыбками.

«Один такой огромный, прямо до потолка! А другой находится на кухне, он длинный», — отмечает исполнительница.

Любовь к животным у певицы началась шесть лет назад. Тогда ее друг, дизайнер Андрей Пономарев переезжал в другую квартиру и искал новых хозяев для двух маленьких котят. Гулькина захотела взять их к себе.

«Я бесплатно получила вислоухих британцев, которые стоят очень приличных денег», — рассказывает артистка.

Вскоре звезда 80-х приобрела еще одного питомца. Ради нового друга она проехала тысячи километров!

«Увидела невероятного, белого котика с огромными зелеными глазами! Пришлось отправиться в Санкт-Петербург», — вспоминает исполнительница.

Чуть позже у Гулькиной появилось еще несколько котов, которые были бездомными. Женщина не смогла пройти мимо брошенных животных. Теперь ее называют заядлой кошатницей.

«Со мной начали общаться девочки из приюта, спросили, смогу ли я чем-то помочь. Многие питомцы были на передержке, ну а некоторые задержались у меня навсегда», — улыбается знаменитость.

Недавно в семье Наталии произошло очередное пополнение.

«Котик был очень долго на улице, видимо попал туда, когда был совсем маленький. Он где-то потерял часть задней лапки. Но он такой бандит, я его называю пиратом», — делится певица.

Исполнительница понимает, что не каждый мужчина сможет выдержать соседство с таким зоопарком.

«Хочу найти того, кто примет меня с моим пушистым детским садом. Думаю, что это сложно. Но, если такой есть, и он уготовлен мне сверху, то я буду очень счастлива», — признается артистка.

Гулькина надеется, что будущий избранник разделит ее любовь к животным. А если мужчина приведет к ней в дом своих, то будет только рада.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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