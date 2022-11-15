Певица Наталия Иванова представила новую песню «Жена не стена»

Песня Наталии Ивановой «Жена не стена» – это история о смелых мечтах нежной секретарши, которая спит и видит, как станет для своего босса кем-то больше, чем просто «секретутка». Её не смущают ни грязные игры для достижения собственной цели, ни наличие соперницы.

Сама Наталия комментирует: «Многие замужние женщины сейчас начнут меня осуждать: «Это что такое она поёт?! Куда мы должны подвинуться?»

Да, соглашусь, жёстко, но коварная статистика такова, что большинство предпринимателей, бизнесменов, директоров заводит «шуры-муры» со своими секретаршами, или сотрудницами. Впоследствии девушки становятся постоянными любовницами, рожают детей от шефа или вовсе уводят мужчину из семьи.

Всё потому, что целый рабочий день они бок о бок находятся в тесном контакте. Она выполняет его разнообразные поручения. Приходит на работу в пикантных нарядах, тем самым будоражит сознание начальника. И на месте этого начальника может оказаться ваш муж».

Композиция, в непривычном для Наталии стиле. Песня-эксперимент, которая вызывает привыкание уже после первого знакомства с ней. Простые слова и танцевальный ритм звучат в голове как на репите, и слушатели, сами того не замечая, напевают эту мелодию весь день.

– Да, я решила немного похулиганить, и это уже вторая провокационная песня в новом формате, – говорит певица.

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