Певица Наталия Иванова рассказала о Церемонии Премии «Золотой граммофон 2021»

10 декабря в Кремле прошло одно из самых ожидаемых событий года — XXVI Церемония вручения Премии «Золотой граммофон 2021». Певица Наталия Иванова присутствовала на этом мероприятии в качестве журналиста, и сегодня она с радостью делится своими впечатлениями.

Журналистика очень интересное и далеко не простое занятие

«Общение со звездами, конечно, любого приводит в восторг, — говорит Наталия, — Но некоторые из знаменитостей отказываются беседовать, просто фотографируются на красной дорожке и проходят».

Дима Билан сразу сказал, что он не даёт интервью. Певица Максим, удостоенная премии за песню «Спасибо», лишь обменялась с Наталией теплой улыбкой.

А вот Алла Довлатова с удовольствием пообщалась с Наталией и передала привет Нижнему Новгороду, в котором не раз бывала и с которым у нее связаны приятные воспоминания.

Практически на одном дыхании прошло интервью с рок-группой «Земляне», в процессе беседы выяснилось, что Андрей Храмов, вокалист группы, родился и провел детство в Нижнем Новгороде.

Иногда просто не хватало кислорода

Не совсем приятным впечатлением для певицы стало маленькое тесное помещение арт-фойе в Кремле. Прессы было в десять раз больше, чем артистов. В какие-то моменты Наталии настолько не хватало кислорода, что начинала кружиться голова. Но как бы трудно ни было, она не подавала виду и продолжала работать с улыбкой на лице.

Также немного мешало то, что представители некоторых телеканалов и радиостанций, имея преимущество брать интервью первыми», надолго задерживали звёзд, задавая им слишком много вопросов и образовывая коллапс на дорожке.

Яркие эмоции от церемонии вручения

Особый восторг у Наталии вызвало общение с ARTIK. Ей удалось не только взять интервью, но и попросить написать для неё песню. «Очень надеюсь, что он исполнит мою просьбу!» — сказала певица.

Также Наталия обратила внимание на элегантный поступок Николая Баскова, подарившего Диане Арбениной огромный букет красных роз.

И не могла не поразиться невероятной красоте Ханны. «Она всегда ухоженная и сексуальная. От неё исходит невероятная женственность и обаяние. Она просто идеальна!» — отметила певица

Сразу узнали и вместе начали петь

Интервью с «Дабро» Наталия начала с напева песни «Юность», за которую группа получила свой первый «Золотой граммофон». Ребята узнали певицу, тепло отреагировали, и сразу начали подпевать.

Масса впечатлений на автопати

Масса впечатлений ждала певицу не только на официальной части, но и на автопати. Вечер стал потрясающим праздником классной музыки и замечательных, всеми любимых исполнителей. Обстановка была очень доброжелательной. Наталья пела вместе со звездами, снимая видеоселфи, а те с удовольствием подыгрывали ей.

Любая бочка меда имеет свою ложку дегтя

Такой каплей негатива в море восторга и радости стало высказывание журналиста Марка, бравшего интервью около пресс-волла от СберЗвука. Он сказал Наталии, что ее песня «Дыня» не современна, что ей лучше поменять имя и забыть про то, что она мама пятерых детей. «Нужно преподносить себя как молодую девушку», — резюмировал Марк.

Данное заявление журналиста Наталия расценила как очень спорное и, несмотря ни на что, осталась довольна мероприятием и своим участием в нем в качестве журналиста.

Наталия не планирует останавливаться!

В багаже певицы теперь уже две крупные церемонии вручения. Совсем недавно она брала интервью у звёзд «Премии МУЗ-ТВ 2021, а 10 декабря — Премии «Золотой граммофон 2021»», и это только начало. Певица не планирует останавливаться.

А пока она, полная энергии и положительных эмоций, возвращается к работе над своим репертуаром и готовится в ближайшем будущем порадовать поклонников новыми песнями.

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