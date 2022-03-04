Певица Нина Фокина дала сольный концерт в Москве

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В конце февраля 2022 года в Руки Вверх Бар в Олимпийской деревне состоялся сольный концерт певицы Нины Фокиной. Концерт был поделен на два блока в рамках которых был презентованы новые песни, а именно «9 часов», «5 минут» и «Хатико», релиз на цифровых площадках состоялся 1 февраля.

Ведущим вечера и приглашенным гостем стал певец, ведущий HOT BOX Music Box Gold – Рома Неваш. Также одним из гостей вечера стал городской лирик Сергей Эфрон с песней «Три правила».

Также среди гостей вечера были коллеги артистки: Алексей Стрельцов, Паша Руденко, Dj Саша Борн.

Во время концерта велась ТВ съемка и совсем скоро каждый сможет увидеть концерт на экранах страны.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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