Певица Ольга Рыбникова покорила аудиторию новой песней

Песня Ольги Рыбниковой «Надлюбил» мгновенно обрела народную любовь. Написанная композитором Олегом Щегловым на слова Ирины Якушкиной веселая композиция рассказывает об исконно русских культурных и бытовых традициях нашего народа. Это история молодой и задорной любви, которая преодолевает все препятствия на пути к счастью.

Вероятно, именно эта светлая энергетика позволила треку попасть в эфир Радио Родных дорог, победить в категории «Новинка недели» и Хит-параде «Лучшая песня недели», опередив именитых исполнителей в народном голосовании.

Сразу же певицу пригласил и главный телеканал страны: Ольга Рыбникова откроет ближайший выпуск популярного шоу «Поле чудес» на Первом именно песней «Надлюбил».

«Мне несказанно приятно, что телевизионная премьера трека состоится на Первом канале. Это и радость, и ответственность! Мы подготовили яркий и задорный номер вместе с танцевальным ансамблем «Веселуха», с которым уже не раз вместе выступали и участвовали в телешоу.

Думаю, каждый артист, выбирая и записывая новую песню надеется на её признание публикой. Я счастлива, что моя любовь к русской культуре, эстрадной музыкальной стилистике отзывается в сердцах слушателей», — делится Ольга Рыбникова.

Не менее важным для исполнительницы стало начало сотрудничества с крупным музыкальным издательством в России «Монолит». Первая ласточка этого союза — релиз на всех цифровых площадках песни «Надлюбил», который состоится 28 сентября.

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