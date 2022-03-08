Певица, педагог по вокалу звезд Карина КУПЕР: «Вокал — это не борьба, вокал — самовыражение»

Ее песни исполняют мировые звезды, она артист звукозаписывающей академии GRAMMY, лауреат 60 международных конкурсов и просто экстраординарная вокалистка, чьи треки лидируют в чартах. Эксклюзивно для нашего издания Карина рассказала о старте своей карьеры, о работе с мировыми звездами и артистами российского шоу-бизнеса, об участии в популярной программе «Good morning, Las Vegas» и о том, как научиться профессионально петь.

– Карина, вы действительно певица с большой буквы. Десять миллионов прослушиваний — это феноменальная цифра. И хочется спросить вас: как? Как вы пришли к мысли, что музыка — ваша судьба?

– Я из семьи музыкантов, все детство я провела в оркестровой яме театра оперы и балета. Это мой воздух. Музыка везде. Я точно знала уже тогда, что жизнь будет связана с ней.

– У вас от природы был талант и хороший голос? Или пришлось много работать и развивать навыки?

– Все, что я умею сегодня — результат упорного труда. Грандиозных вокальных данных не было, все удалось развить с помощью интеллекта и стратегии. Я росла с бабушкой, пока мама гастролировала по миру с симфоническим оркестром. Именно бабушка отвела меня в музыкальную школу, и я училась сразу на двух инструментах: фортепиано и арфа. От природы была отличная музыкальная память, чувство ритма и слух. А пела всегда, сколько себя помню. Профессионально занимаюсь вокалом более 20 лет.

– В какой момент точно решили, что станете певицей?

– В 13 лет! Это осознание пришло в один момент, когда я осознала, что не смогу жить без музыки.

– Значит музыка с вами была всегда. Но как она повлияла на ваш переезд в Америку?

– Напрямую. Можно сказать, что это именно благодаря музыке я рискнула и начала строить музыкальную карьеру на другом континенте. После четвертого курса я впервые полетела за границу, это была Америка. Отправилась я по обмену, там сразу получила работу, подписала контракт с лейблом. Оказавшись в США, я сразу поняла, какие передо мной открываются возможности. Было очень интересно, но сложно. Жизнь с чистого листа без родителей, друзей, знания языка, понимания менталитета и какой-либо поддержки. Но мотивация развиваться была настолько сильной, что страх ушел на второй план, и все складывалось удачно.

– Расскажите про ваше участие в программе Good morning, Las Vegas. Как это было? Какие эмоции вы испытывали?

– Было очень волнительно. Все происходило в онлайне, впервые давала интервью в прямом эфире на национальном американском канале. Пригласили меня туда после невероятного прорыва трека Not perfect.

– Знаю, что в Америке вы не только выпускали треки, но и успели поработать с мировыми звездами — Tom Jones, Eric Benét, Dave Koz и др. Расскажите про опыт работы с селебрити? Тяжело ли это?

– Это однозначно очень интересно, это своеобразная вишенка на торте. Когда вы с артистом на одной волне, тогда работа протекает легко и комфортно, а результаты не заставляют себя долго ждать. В русскоговорящем сегменте мне удалось поработать с такими артистами, как Полина Гагарина, Зара, Макс Барских, Назима, Татьяна Решетняк.

– Также нам известно, что в Америке вы занимались вокалом с педагогами звезд. Дайте наставление нашим читателям: как выбрать своего преподавателя, когда ждать первых результатов?

– В пении главное для меня интеллект, он как «центральный компьютер» обнажает душу и совершенствует технику. Тут выбор неуместен, важно все, даже мышление и глубина человека, его эмоциональная чувственность и то, как он распоряжается этими качествами. Своего педагога важно выбирать по душе, это должен быть эксперт, который поет так, как вам того бы хотелось, также он должен располагать к себе, доверие — это самое важное в отношениях с педагогом. Сроки зависят от человека, его интеллекта и регулярности занятий и степени погружения в них. Тут прогнозы сложно давать, да и не стоит, прогресс должен ощущаться сразу. Вокал — не борьба, вокал — самовыражение и истинное состояние удовольствия.

– У вас за плечами — более 15000 учеников, многим из которых вы помогли выйти на новый уровень. А теперь вы создали свой онлайн курс по вокалу

– И очень горжусь им. В момент, когда я поняла, какую пользу несу людям и скольких привожу к обретению вокальной истины, тогда мне захотелось передать эти знания ещё большему количеству учеников. Что особенно ценно — курс рассчитан на разные вокальные запросы: у нас есть 5 независимых программ и каждая подойдет практически для любого уровня вокалиста.

– Получается петь самому научиться нельзя? Обязательно нужны курсы, образование?

– Петь самому можно с помощью копирования, если у человека хороший слух и чуйка. Но лучше получать технические навыки с педагогом, с экспертом, чтобы сэкономить драгоценное время и изначально выстраивать такую стратегию обучения, которая приведет к нужным результатам.

– Вот вы говорите про технику. Но сейчас часто можно услышать мнение, что в вокале главное — душа, эмоции. А техника — вопрос второстепенный. И если человек душевно поет, то технические огрехи ему простят. Так ли это?

– Сложно сказать однозначно. Если мы говорим не о профессионале, то оценивать даже не стоит. Профессиональный вокалист не может обходиться без техники, ведь в первую очередь — это вокальное здоровье. Умение пользоваться техникой дает певцу стабильность, неиссякаемую энергию и выносливость. Вот для чего в первую очередь нужна техника.

– Ваш курс проходит онлайн. И есть такое мнение, что в онлайне людям тяжелее воспринимать информацию. Как вы считаете, действительно ли возможно выйти на достойный уровень в сфере вокала, занимаясь в онлайне?

– Абсолютно точно знаю, что это возможно. Поначалу, еще за пару лет до пандемии, я считала, что скайп-занятие – это «консервная банка». Мне казалось, что это никогда не заменит реальный контакт. Но дала этому формату шанс и была в полном восторге от результатов. Все зависит от степени экспертности педагога, доверия ученика и коммуникации между ними в контексте общих целей.

– А как быть, если у ученика будут проблемы с музыкальным самовыражением? Как говорится, если «медведь на ухо наступил человеку», возможно ли развить ему слух? Любой ли человек может научиться петь?

– Слух развивается, как и любая мышца в теле человека. Развить его сложнее, чем укрепить голос, а еще сложнее развить чувство ритма. Но все эти параметры тренируются, важно давать подходящие техники для ученика.

– Тогда другой вопрос касательно обучения музыке. Как выбрать свое направление? Как понять, что будет получаться лучше?

– Петь, снимать, изучать различные жанры, впитывать культуры и приемы. Спустя время можно точно понять, что из всего пройденного ваше! Вы это точно почувствуете.

– Как по вашему, что дают человеку занятия вокалом?

– Интеллектуальное развитие, работа с эмоциями, со страхами и травмами детства. Это актуально как для профессионалов, так и для начинающих.

– Назовите основные преимущества своей работы — чем она вам нравится?

– Обожаю менять судьбы людей, мотивировать, давать знания. Когда ты осознаешь, что благодаря твоим знаниям и навыкам кто-то приходит к своей цели, тогда понимаешь, что это и есть счастье и любовь к работе!

– Но ведь даже в идеальной работе бывают недостатки. В вашей они есть?

– Погружаясь в ученика, теряешь большой ресурс и совсем забываешь о себе. Но все это неважно, когда видишь результаты. Вообще считаю, что нет недостатков в моей профессии. Я очень ее люблю!

– Ну и финальный вопрос. Мы знаем вас, как успешную певицу, педагога, автора мировых хитов. Но чем еще гордится Карина Купер?

– Горжусь тем, что я достигла всего сама, день за днём делая шаги к своим целям. То, что я имею на сегодняшний день — это результат моих усилий.

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