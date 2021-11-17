Певица VIOLA: «Мне в любом образе может быть комфортно…»

Молодая талантливая певица VIOLA @viola.ershova покоряет просторы шоу бизнеса. Не смотря на свой юный возраст VIOLA уже сняла несколько видео клипов, готовит к выпуску сольный альбом, при этом половину песен пишет она сама. Так же является шеф редактором одного глянцевого журнала и уже успела сняться в сериале, как она всё успевает и как относится к трендам шоу-бизнеса расскажет подробно в интервью АртМосковии.

– У вас недавно вышел новый трек. Почему такое название «Токсично»?

– Это мой авторский трек. Я когда писала текст, у меня в голове сразу появилась строчка «Так сильно-токсично», и я сразу решила, что песня будет называться «Токсично». Не знаю как эта строчка появилась, но она очень сильно мне запала и поняла, что хочу песню «Токсично»! Иных вариантов не было.

– Вам сразу понравился текст песни или же вы сомневались?

– Какие сомнения!? О, нет. Это мой творческий порыв и он именно такой. Я сама пишу тексты песен, и именно этот текст, именно в этом произведении мне очень-очень нравится. В этой песне вроде как все понятно, когда слушаешь ее или читаешь текст, но при этом, там не все так однозначно, как можно подумать (услышать) на первый взгляд, есть некий скрытый смысл, который раскрывается лишь на повторе. Я туда вкладывала две истории: прямую и ту, что заставит слушателя задуматься и включить воображение.

– В песне поется «Так сильно токсично в тебя влюблена». Насколько это про вас? Любили кого-то «токсично»?

– Можно любить кого-то токсично, то есть настолько сильно. А можно быть в токсичных отношениях, когда есть какой-то абьюз. Из таких отношений нужно быстрее выходить. Если у вас есть знакомые, кто состоит как раз в таких отношениях, нужно аккуратно поговорить. Возможно. Человеку требуется помощь. Что касается влюбиться «так сильно» – да, бывало такое в моей жизни. И ошибочно, и не ошибочно. Все равно это какое-то такое приятное чувство, доброе, светлое, романтичное. Желаю всем его когда-нибудь испытать.

– А что сейчас происходит в личной жизни певицы Viola?

– Все хорошо в личной жизни (смеется). Без глобальных изменений.

– В будущем вы планируете афишировать свои отношения? Брать молодого человека с собой на красные дорожки, премьер, премии.

– Нет, я не планирую и никогда не планировала освещать свою личную жизнь. Достаточно много примеров, когда ты что-то освещаешь, выставляешь на показ, а потом это все лопается. И что? Как-то некрасиво получается. Но, возможно, в будущем настанет момент, когда я захочу похвастаться и показать всем «Вот мой молодой человек! Смотрите на него любите и хотите!», но на данный момент хочется чего-то уединенного и внутреннего, сокровенного.

– Вместе с песней вышел и клип. Как долго шли съемки?

– Недолго шли съемки, но мы очень долго к ним готовились, продумывали детали. Наверное, месяца полтора-два. Обсуждали сценарий, обговаривали образ, студию, макияж, одежду. Образы очень часто менялись. Один даже поменялся прямо в день съемки, мы просто не стали его снимать, потому что мое настроение было вообще не под него. Я помню, было очень жарко, мы снимали летом в самую, наверное, жару, а в студии почему-то не было должной вентиляции. У нас даже оператор раздевалась, чтоб ей было комфортней. Съемки прошли быстро, классно и в веселой компании.

– В клипе вы довольно часто меняете образы. А лично вы какой стиль в одежде предпочитаете?

– Мне нравится любой стиль в одежде, в котором мне комфортно, а комфортно мне и в какой-то жутко Fashion истории, и в простом худи или рубашке. Мне в любом образе может быть комфортно, если он мне понравится и будет соответствовать моему настроению. Ну, конечно, я предпочитаю что-то более свободное, oversize, что-то такое, что может меня спрятать. Мне так удобнее и комфортнее, но при этом я обожаю строгие костюмы, каблуки и так далее, я – леди. Все зависит от настроения. Я не зацикливаюсь на каком-то одном образе, экспериментирую, не стою на месте.

– Кому вы доверяете свой внешний вид? Ведь артисту всегда нужно выглядеть подобающе.

– Ну, конечно же стилисты, визажисты, косметологи и самый главный человек, за которым последнее слово – это, конечно же, я сама. Ну, а, если серьезно, я очень трепетно отношусь к своему внешнему виду. Всегда пользуюсь уходовой косметикой (утро, день, вечер, ночь). Регулярно посещаю косметолога. Ну, и не буду забывать о моих двух любимых визажистах. Они уже знают все особенности и нюансы моего лица, да что там, все мои реснички знают наизусть. Если что-то очень важное, я иду только к ним. В общем, есть несколько человек, которым я доверяю. Спасибо всем этим людям, за то, что они есть в моей жизни.

– На кого вы ориентируетесь в профессии? Чей стиль из западных звезд вам ближе всего?

– Мне нравится: Дуа Липа, Ариана Гранде, Селена Гомес. Это если мы говорим про вокал. А если про стиль, то Шерон Стоун, хоть это и старая школа. Еще мне нравится Хайли Бибер, стильно одевается. Ну я не могу сказать, что я на них ориентируюсь, просто мне нравится как они одеваются.

– Сегодня, во времена бодипозитива и равноправия, девушка вообще должна как-то поддерживать свою красоту или же это все уже неактуально?

– Актуально, и еще как. Девушке всегда приятно быть ухоженной и красивой. Самое главное – для кого? Конечно же, в первую очередь это должно быть для себя. Просто не нужно это делать для кого-то, чтоб понравится кому-то. В первую очередь, девушка должна жить для себя и делать только то, что ей нравится, в этом залог успеха. Если нравится быть в спортивном и подтянутом теле с красивыми параметрами, то почему она должна этого не делать? Если же она не любит заниматься спортом, сидеть на диетах, мучиться, стоять в планках каждый день, пусть не делает этого. Каждый выбирает свой путь. Просто любите себя и делайте себя красивым исключительно для себя. Помните, что решать насколько ты красив, можешь только ты. Если ты красив и любишь себя, то все окружающие тебя воспринимают именно так.

– Дайте совет всем тем, кто «токсично влюблен».

– Я желаю, чтобы ваше «токсично» переросло в какие-то настоящие отношения и у вас все сложилось «тааак сильно»! Всех рада видеть у себя на страничках в соцсетях, музыкальных площадках, концертах. Всех люблю, ваша Viola

Беседовал Артём СКОРОБОГАТОВ,

Фото из личного архива певицы

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