Автор песен, композитор, музыкант и певица Юлия Колерт выпустила новый трек «Ночь».

Музыкальная работа получилась романтической, манящей, спокойной по настрою, но в то же время неоднозначной по смыслу, как и самое таинственное время суток, которое кого-то вдохновляет и наполняет, а кого-то и вовсе способно напугать своей неизвестностью и загадкой.

«Ночь» — трек, через образы в котором певица старалась рассказать о глубоких человеческих чувствах. О том, как уязвима и ранима душа человека, который остается ночью наедине с собой. О внутренней борьбе, о любви. В песне всё безусловно неспокойно и чувства в ней оголены как электрический провод, но именно так и рождаются стихи.

«Ты спи, в твоем доме всегда покой, а в моём опять голоса. Я могла бы остаться сейчас с тобой, но мы сделали шаг назад. И не я, а ночь в твой заходит дом. Обнимает, к щеке твоей прислонясь, на плече засыпает с тобой потом она вместо меня...» - поет Юлия Колерт в новом романтичном сингле.

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