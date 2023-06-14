Пианист Алексей Кудряшов выступит в Консерватории с программой Сергея Рахманинова

16 июня 2023 года в Малом зале даст сольный концерт выдающийся пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Кудряшов. Свою программу он посвящает Сергею Рахманинову, чье 150-летие сегодня отмечает вся страна. В программе прозвучат Этюды-картины (соч. 33, 39) и Пять прелюдий (соч. 23).

«Обладая мягким, певучим звуком, Алексей Кудряшов умеет пластично раскрыть форму сочинения, увлечь драматичными кульминациями. Он играет естественно, без ложного пафоса. Его исполнение гармонично и романтично», - так писали о выступлении артиста музыкальные критики. Алексей Кудряшов окончил Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского и аспирантуру в классе народной артистки России В.В. Горностаевой. Лауреат международных конкурсов и участник различных фестивалей. Среди его наград – Гран-при XII международного конкурса имени М. Юдиной в Санкт-Петербурге (2011), Первая премия международного конкурса пианистов в Париже (2004), специальный приз за лучшее исполнение произведений Дебюсси от Венской международной академии и консерватории Рихарда Вагнера на X Международном конкурсе им. Хачатуряна в Ереване, Армения (2014) и специальный приз «За лучшее исполнение русской музыки» V Международного конкурса пианистов имени А.Н. Скрябина в Москве (2012).

Алексей Кудряшов участвовал в различных фестивалях (фестивали музыки А. Скрябина в Париже, 2002 и 2004), фестиваль музыки Ф. Шопена и А. Скрябина в Варшаве (2004), фестивали «Kawai» и «Rheingau Musik Festival» в Германии, (2005), фестиваль «К 110-летию со дня рождения Франсиса Пуленка» в Москве (2009), международный фестиваль «Великие имена искусства», посвященный Владимиру Крайневу в Москве (2012). Концертирует в России и за рубежом как сольный исполнитель, в камерных ансамблях и с оркестрами.

Начало концерта в 19:00.

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