«Пилигрим»: Рубцов готовится к новой опасной миссии

Пятый канал начал съёмки продолжения шпионского боевика «Пилигрим». Главному герою предстоит сложный выбор: остаться частью системы или окончательно порвать с ней.

Олег Рубцов (позывной Пилигрим) — бывший оперативник секретного подразделения Конторы. Его отдел специализировался на устранении самых опасных банд, террористов и ОПГ в ситуациях, где обычные правоохранительные органы были бессильны. После ликвидации группы Рубцов вынужден постоянно переезжать. Его правила выживания просты: не привязываться к людям и регулярно менять города. С собой только рюкзак, телефон без сим‑карты, деньги и паспорта на разные имена.

Александр Колесник, режиссёр сериала «Пилигрим»:

– Когда три года назад мы начинали этот проект, даже не думали о таком масштабе. Герой настолько полюбился зрителям, что мы не можем с ним расстаться. Это большая победа и счастье, когда то, что ты создаёшь, находит отклик у аудитории. У нас действительно огромная фан-группа, которая нам пишет и ждет следующий сезон. Спасибо всем за поддержку!

Как и в прошлых сезонах, герой снова окажется в водовороте событий.

Денис Васильев, исполнитель главной роли в сериале «Пилигрим»:

– В наших сжатых условиях самое главное — оставаться собранными. Только общими усилиями и инициативой мы можем достичь заданной высокой планки.

На какое-то время Пилигрим оседает в Воронеже и участвует в боях без правил. Его размеренную жизнь нарушает старый контакт из Конторы – Аргун, который предлагает работу: найти похитителей дочери влиятельного акционера оборонного завода в Туле. Девушку украли днём в центре города, а её охрану уничтожили. Рубцов берётся за заказ в обмен на крупный гонорар и информацию о новом месте жительства и имени своей жены Жанны, которая снова была засекречена.

Вскоре Рубцов быстро понимает, что в деле о похищении что-то не так: преступники демонстрируют профессионализм спецслужб, а отец девушки знает намного больше, чем говорит. Пилигрим попадает в перекрёстный огонь между бандитами, полицией и тайными силами, которые действуют в собственных интересах.

В новом сезоне Рубцов, Майя и Купер продолжат противостоять террористам, ловить торговцев оружием и предотвращать провокации зарубежных преступников. Кроме того, Рубцов найдет свою жену Жанну. Но будет ли она рада его возвращению?

В пятый сезон войдёт восемь премьерных эпизодов.