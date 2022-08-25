Planeta.ru принимают ставки на новый крауд-рекорд группы «Алиса»

31 августа на Planeta.ru завершится предзаказ нового альбома «Дудка» группы «Алиса». В честь нового краудфандингового рекорда группы с 22 по 26 августа «Планета» разыгрывает редкий винил лидера группы Константина Кинчева.

За 10 дней до окончания предзаказа нового альбома «Дудка» группы «Алиса», музыканты уже установили новый крауд-рекорд России. На данный момент счетчик предзаказа находится на отметке в 26,1 млн рублей.

Planeta.ru предлагает поклонникам группы проверить свою крауд-интуицию и предположить, с какой суммой завершится предзаказ. Догадки принимаются в комментариях под постом во ВКонтакте с 22 по 26 августа включительно. Участник, чей комментарий окажется ближе всего к результату «Алисы», получит винил «Белый шум», который Planeta.ru самостоятельно выкупила из прошлого проекта группы в рамках программы «Планета поддерживает».

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