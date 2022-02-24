Платформа авторской анимации. Февральские новинки

На образовательном канале социальной Платформы авторской анимации multanima.ru, созданной Ассоциацией анимационного кино в рамках реализации Президенткого гранта, появились свежие статьи, записи новых творческих встреч и мастер-классов.

В московскую школу № 2030, в которой работает детская анимационная студия «Фокус», приезжали замечательные российские аниматоры, художники, режиссеры и композиторы – Юрий Богуславский, Игорь Хилов, Василий и Александр Чирковы. Говорили и спорили о кукольной анимации и о перекладке на многоярусном анимационном станке, учились делать сырые туманы и проливные дожди, слушать и воспроизводить звуки вселенной. Видеозаписи этих встреч можно посмотреть на образовательном канале Платформы.

Мастер-классом «Ожившая живопись. Рисунок под камерой» поделилась заслуженный учитель РФ, педагог и художественный руководитель Центра анимационного творчества «Перспектива» г. Ярославля Нагибина Маргарита Ивановна. В этой удивительной анимационной технике на стеклянную поверхность наносят медленно сохнущую масляную краску. И каждый раз художник добавляет новые мазки прямо перед камерой. Заранее заготовленных персонажей и фонов здесь нет, каждый кадр – это настоящая художественная картина. Благодаря движению краски по стеклу создается динамика рисунка, его легкость и воздушность. В этой технике работает знаменитый земляк ярославских аниматоров — художник-мультипликатор Александр Петров.

Пополнилась новыми материалами рубрика Лекторий. В феврале там появились четыре интереснейших статьи о выдающихся мастерах российской анимации – Александре Татарском, Эдуарде Назарове, Игоре Ковалеве и Александре Петрове.

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