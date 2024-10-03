Платформа Leo Classics отметила Международный день музыки показом уникальной программы

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день музыки. К этой дате на платформе Российского фонда культуры Leo Classics вышла уникальная музыкальная программа, в которую войдут эксклюзивные концерты Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, записи мероприятий Росконцерта, а также продолжение серии видеоинтервью с юными солистами проекта «Молодые таланты».

Международный день музыки был учреждён по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО в 1973 году. Основная цель праздника — напомнить, что музыка объединяет людей вне зависимости от их национальности, расы, пола, возраста и социального статуса.

«На платформе Российского фонда культуры Leo Classics представлена богатая коллекция видеозаписей. Это документальные программы, спектакли, интервью, но всё-таки основная часть — музыкальный контент. Здесь представлены записи всемирно известных коллективов, гала-концерты, уникальные музыкальные проекты, выступления молодых талантов, и мы приглашаем посмотреть их», — сказала генеральный директор ООГО «Российский фонд культуры» Елена Головнина.

В качестве подарка пользователям платформы 1 октября на Leo Classics состоялся показ концерта Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением маэстро Александра Дмитриева «Дебюсси. Три ноктюрна». Выступление стало частью XI Международного фестиваля «Музыкальная коллекция». Тогда на сцену вышли солисты женского хора музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова. Оркестр Санкт-Петербургской филармонии имеет почти вековую историю. Коллектив был единственным симфоническим оркестром, оставшимся в блокадном Ленинграде, именно он под управлением Карла Элиасберга осуществил легендарную блокадную премьеру Седьмой симфонии Шостаковича. Сегодня он является одним из наиболее заметных симфонических коллективов города на Неве и всей страны, принимает участие в престижных международных фестивалях, гастролирует по всему миру. На протяжении месяца записи лучших его концертов разных лет будут транслироваться на платформе Leo Classics.

Также в специальную программу, приуроченную к Международному дню музыки, вошли показы гала-концертов Всероссийского музыкального конкурса от Росконцерта и продолжение серии видеоинтервью эксклюзивного проекта Российского фонда культуры «Молодые таланты». В третьем сезоне главными героями стали лучшие ученики детских школ искусств со всей России. Полное же собрание жемчужин классической музыки — великие симфонии и оперы, известные арии и самые необычные музыкальные аранжировки — доступно на платформе в разделе «Концерты». Все эти видеозаписи в хорошем качестве пользователи могут смотреть без регистрации и совершенно бесплатно.