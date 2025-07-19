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Пленитель женских сердец ermakov признался в любви музыке в новом сингле

editor
By editor
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ermakov
Фото © пресс-служба Vibe Department

После небольшой творческой паузы ermakov возвращается с сольным треком «Я тебя найду». Музыкально трек сочетает в себе элементы дрилла, джерси клаба, афро и поп-музыки и был спродюсирован The First Station. На первый взгляд по тексту может показаться, что это очередная песня о любви к девушке, поисками которой я озадачен, но на самом деле, это песня посвящена музыке. На определенное время музыка пропала из жизни артиста, в моменте даже казалось, что связь с ней теряется, однако через время любовь к любимому делу все равно пробилась через всю эту пустоту, которая образовалось за время ее отсутствия.

ermakov – артист, сочетающий в своем творчестве поп-баллады, танцевальные бэнгеры и хип-хоп-стиль. Этот покоритель женских сердец в 2023 году принял участие в нашумевшем альбоме SQWOZ BAB «OUT OF BOUNDS», а в 2024-м выпустил ряд сольных синглов, наиболее успешный из которых, «Две галочки», собрал почти 3 млн стримов с момента релиза, попал в ротации федеральных радио и стал трендом в TikTok.

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