«Плохая»: DONI, Timran, Yasmina Moonlight и DJ Daveed выпустили новинку

На всех цифровых площадках состоялась премьера нового трека: «Плохая» — микс магнетического вокала, восточных мотивов и четких хип-хоп рифм от коллаборации DONI, Timran, Yasmina Moonlight и DJ Daveed.

«Плохая» — это музыкальная история о любви без границ, где «плохая» — не недостаток, а изюминка, ведь каждый из нас уникален, а мнение окружающих может быть субъективным. О том, что настоящие чувства никогда не вписываются в шаблоны и не подчиняются правилам.

Припевы на арабском добавляют композиции еще больше страсти, погружая слушателя в атмосферу влюбленности, а искренние строки передают счастье двух людей, встретивших друг друга в этом мире и непохожих на других.

«Ты вне правил, а значит «плохая»,

Твое счастье, как триггер, для них,

Не святой я, и ты — не святая,

Давай убежим от чужих…»