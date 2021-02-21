«По дороге в Иерихон». Концерт в темноте в культурном центре «Интеграция»

В Государственном музее — культурном центре «Интеграция» на Тверской, 14, в рамках проекта «Концерты в темноте» пройдет концертная программа «По дороге в Иерихон». Познакомиться в абсолютной темноте с Землей Обетованной можно будет 25 февраля 2021 года.

Израиль — это место, полное загадок и чудес, где каждый уголок имеет свою историю. Проект «Концерты в темноте» предлагает познакомиться со Святой Землей с помощью музыки популярных израильских композиторов: Наоми Шемер, Саши Аргова, Мордэхая Зэира и других. Чарующее сопрано Светланы Цветковой под аккомпанемент Алексея Геращенко (саксофон) в абсолютной темноте перенесет слушателей из Москвы прямо к берегам Мертвого моря.

Помимо музыки в программе прозвучат стихотворения Леи Гольдберг, Рахель Блувштейн, Натана Альтермана, которые дадут зрителям возможность погрузиться в удивительную атмосферу этой сказочной страны.

Все концерты проекта проходят в абсолютной темноте, не существующей в естественной природе и доступной только незрячим людям. Непривычные условия меняют восприятие музыки и активизируют работу воображения: гости начинают не просто слышать, а «видеть» музыку. «Отключая» зрение, понимаешь, как много могут поведать чувства, которые обостряются до предела.

Гидами-проводниками в темноте работают незрячие люди, они будут с вами на протяжении всего концерта.

Начало в 19:00.

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