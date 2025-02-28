«По классике»: Кипер, Лиепа, Чапурин, Маленко и Маликов возвращают былое в тренды! 

Продюсер и режиссёр Елена Кипер запускает второй сезон проекта, который в прошлом году сделал классику вновь актуальной. К проекту, первый и музыкальный сезон которого открыл амбассадор Дмитрий Маликов, присоединились Игорь Чапурин, Илзе Лиепа, Владислав Маленко. Они не просто поддерживают проект – они становятся его героями, погружая зрителей в историю русского искусства и его современное звучание.

В новом сезоне классика выходит за рамки музыки. Теперь это живопись, балет, поэзия и даже мода. Ожидайте неожиданных тем, глубинных смыслов и новых открытий.

Авторы подкаста ждут присоединения к резидентам шоу Николая Цискаридзе, Ларисы Рубальской, Никаса Сафронова, Александра Рогова, Влада Лисовца, Алены Долецкой и многих других. Это не просто диалоги – это живая история, рассказанная теми, кто её создаёт.

Как «По классике» меняет индустрию?

Проект – не просто про искусство, а про его влияние на современную культуру. В первом сезоне молодые музыканты прямо в эфире создавали треки на основе произведений великих русских композиторов – Чайковского, Глинки, Рахманинова, Шостаковича, Скрябина. Эти работы стали вирусными, а с помощью технологий искусственного интеллекта на них были созданы клипы, доступные на «ВК Видео».

Второй сезон пойдёт ещё дальше. Как? Мы пока не раскрываем всех карт, но вот вам интрига: почему Маликов говорит о живописи? Какой сюрприз готовит Чапурин? Какие неизвестные факты из жизни великих людей искусства станут открытием даже для знатоков?

Название проекта отражает его суть. «По классике» – значит по всем правилам, основательно, с уважением к истокам, но со взглядом в будущее. Именно так строится этот подкаст: мы не просто вспоминаем великие произведения прошлого – мы вдохновляемся ими, чтобы создавать новое искусство.

Во втором сезоне «По классике» классика буквально оживает в новом формате. В каждом выпуске молодые музыканты, танцоры, художники, дизайнеры и искусствоведы берут за основу великие произведения русской культуры и создают на их базе современные арт-объекты, музыку, сценические постановки и даже модные коллекции.

Как это работает?

Художник вдохновляется полотнами Левитана и создаёт цифровые арт-работы.

Танцор берёт классическую хореографию и добавляет в неё элементы современных стилей.

Дизайнеры трансформируют образы из пушкинской эпохи в ультрамодные наряды.

Музыканты превращают темы Чайковского или Рахманинова в новые современные композиции.

Это не просто подкаст – это эксперимент, где классика и современность объединяются, рождая новое искусство.