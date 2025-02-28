РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLE«По классике»: Кипер, Лиепа, Чапурин, Маленко и Маликов возвращают былое в тренды! 

«По классике»: Кипер, Лиепа, Чапурин, Маленко и Маликов возвращают былое в тренды! 

editor
By editor
59
подкаст
Фото предоставлено пресс-службой Елены Кипер

Продюсер и режиссёр Елена Кипер запускает второй сезон проекта, который в прошлом году сделал классику вновь актуальной. К проекту, первый и музыкальный сезон которого открыл амбассадор Дмитрий Маликов, присоединились Игорь Чапурин, Илзе Лиепа,  Владислав Маленко. Они не просто поддерживают проект – они становятся его героями, погружая зрителей в историю русского искусства и его современное звучание.

В новом сезоне классика выходит за рамки музыки. Теперь это живопись, балет, поэзия и даже мода. Ожидайте неожиданных тем, глубинных смыслов и новых открытий.

Авторы подкаста ждут присоединения к резидентам шоу Николая Цискаридзе, Ларисы Рубальской, Никаса Сафронова, Александра Рогова, Влада Лисовца, Алены Долецкой и многих других. Это не просто диалоги – это живая история, рассказанная теми, кто её создаёт.

Как «По классике» меняет индустрию?

Проект – не просто про искусство, а про его влияние на современную культуру. В первом сезоне молодые музыканты прямо в эфире создавали треки на основе произведений великих русских композиторов – Чайковского, Глинки, Рахманинова, Шостаковича, Скрябина. Эти работы стали вирусными, а с помощью технологий искусственного интеллекта на них были созданы клипы, доступные на «ВК Видео».

Второй сезон пойдёт ещё дальше. Как? Мы пока не раскрываем всех карт, но вот вам интрига: почему Маликов говорит о живописи? Какой сюрприз готовит Чапурин? Какие неизвестные факты из жизни великих людей искусства станут открытием даже для знатоков?

Название проекта отражает его суть. «По классике» – значит по всем правилам, основательно, с уважением к истокам, но со взглядом в будущее. Именно так строится этот подкаст: мы не просто вспоминаем великие произведения прошлого – мы вдохновляемся ими, чтобы создавать новое искусство.

Во втором сезоне «По классике» классика буквально оживает в новом формате. В каждом выпуске молодые музыканты, танцоры, художники, дизайнеры и искусствоведы берут за основу великие произведения русской культуры и создают на их базе современные арт-объекты, музыку, сценические постановки и даже модные коллекции.

Как это работает?

  • Художник вдохновляется полотнами Левитана и создаёт цифровые арт-работы.
  • Танцор берёт классическую хореографию и добавляет в неё элементы современных стилей.
  • Дизайнеры трансформируют образы из пушкинской эпохи в ультрамодные наряды.
  • Музыканты превращают темы Чайковского или Рахманинова в новые современные композиции.

Это не просто подкаст – это эксперимент, где классика и современность объединяются, рождая новое искусство.

Предыдущая статья
В Якутии стартовал фестиваль «Путешествие на Полюс холода-2025»
Следующая статья
Павел Деревянко, Алена Ахмадулина, Ани Лорак стали гостями II Казачьей Ассамблеи

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru