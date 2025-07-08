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«По кругу» — новая песня Roshina о цикличности жизни

editor
By editor
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по кругу - наталья рощина

Roshina выпустила новую песню «По кругу», в которой исполнительница рассуждает о цикличности событий в жизни и неопределенности исхода в романтических отношениях, но всегда с надеждой на счастливый финал где-то «за солнцем, за лесом», на линии горизонта.

В своем новом сингле Roshina напоминает о том, что зачастую мы ходим по кругу по нашим негласным сценариям жизни, далеко не всегда понимая, почему определенные триггеры вызывают в нас сильные чувства и переживания: узнаваемые движения рук, знакомая интонация голоса — и ты уже влюблен.

«»По кругу» передает трепет, надежду и предвкушение приятной и волнующей встречи. Моя песня о том щемящем чувстве, которое возникает от чего-то очень знакомого и родного, она о легкой грусти с оттенком света и, безусловно, о любви. Об этом я всегда хочу напоминать своим слушателям», — говорит Roshina.

К фирменному акустическому симфоническому звучанию (фортепиано, струнные и гитара) Roshina решила добавить деликатные ударные, чтобы добавить динамики и подвижности треку. Его, по словам исполнительницы, можно слушать в любое время дня: когда пришел с работы и хочется покоя, когда едешь в машине по важным делам, когда вышел на утреннюю пробежку по еще тихому городу.

Roshina (Наталья Рощина) — автор и исполнительница, переосмысливающая жанр поп-рок в симфонической обработке. В ее музыке также сочетается акустическая звонкость и чистота гитарных партий, которые отсылают к неофолку.

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