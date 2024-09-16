По международной экшн-драме «Амура» выйдет комикс

Онлайн-кинотеатр KION и книжный сервис Строки, объявляют, что 1 октября, одновременно с премьерой экшн-драмы «Амура» в онлайн-кинотеатре KION, в Строках появится одноименная манга. Комиксы станут дополнением к основной сюжетной линии «Амуры» и раскроют для читателей предысторию нескольких ключевых персонажей сериала: Ермака, Йоко и Танаки-сана.

«Амура» — это один из самых масштабных отечественных сериалов с обширной географией съемок. Проект снимался в России и Азии, роли в «Амуре» исполнили российские и японские актеры. Над сериалом работала большая международная команда, а также эксперты в области боевых искусств и трюков. Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал снимался при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Роли исполнили Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин, Мурат Бисенбин, Юта Кога, Идзуми Сано, Кэн Такигава, Жаргал Бадмацыренов. Режиссеры сериала — Андрей Джунковский и Илья Овсенев, также выступивший в качестве оператора-постановщика.

Первый выпуск манги «Амура» называется «Гайдзин» и посвящен предыстории персонажа Ермака. По мере выхода серий сериала в сервисе также появятся выпуски «Лиса» и «Грешник».

Манга «Амура» подготовлена командой Строк, также отвечающей за анимационные вставки в самом сериале: художниками и сценаристами выпусков выступили художники и режиссер анимированной манги. Объединение усилий двух платформ холдинга «МТС Медиа» создаст более объемное погружение во вселенную «Амуры»: манга продолжит визуальный код сериала, а концепты персонажей не отличаются от героев в анимации.

«Сюжет сериала, конечно, сосредоточен на истории главных героинь, но в ‘’Амуре’’ есть множество харАктерных персонажей, про которых хочется узнать больше, – кем они были до действия сериала? Все выпуски манги выполнены в разных жанрах, в которых работает сериал: это юмористические зарисовки, экшн-боевик и драма. Тем самым мы хотели подчеркнуть многогранность созданного мира в ‘’Амуре’’», — поделилась Анастасия Касаткина, редактор комиксов в Строках, продюсер анимации сериала «Амура». Бумажный вариант сборника манги выйдет зимой совместно с издательством «Комильфо» и будет дополнен артбуком анимации сериала.

«Гайдзин»

Жил-был простой парень из Владивостока Никита «Ермак». Из-за проблем с местной мафией сбежал он в Японию, работал в лапшичной и испытывал трудности в общении с местными. Ермак не понимал самурайский менталитет и не вписывался в жизнь, ведь не знал местных обычаев и языка… Так начинался путь Ермака.

«Лиса»

Жила-была юная принцесса влиятельного клана якудза. Отец-оябун запрещал дочери участвовать в делах клана, так как считал эту работу неподходящей для женщин. Но как же тогда Йоко вступить в гонку наследников?

«Грешник»

Жил-был в Японии в 80-е годы якудза Танака. Была у Танаки семья и крутые соклановцы. Но однажды Танаке пришлось выбирать между ними, и выбор его оказался роковым…