По мотивам международной экшн-драмой «Амура» выпустили эксклюзивную коллекцию одежды

Онлайн-кинотеатр KION и бренд одежды Concept Club представили эксклюзивную капсулу одежды, вдохновленную одним из самых ожидаемых проектов года — международной экшн-драмой «Амура». Главные роли в сериале исполнили Алена Михайлова, Юрий Колокольников и Екатерина Вилкова. Коллекцию примерила на себя главная актриса сериала «Амура» Алена Михайлова.

В линейку вошли различные позиции от женственных платьев до спортивной одежды. Коллекция, посвященная сериалу, отражает характер главных героинь: женственные юбки легко сочетать со спортивными топами, а удобные карго — с фатиновым бомбером. Дизайнерам также удалось поработать с азиатскими мотивами, которые отсылают к месту действия сериала.

Алена Михайлова, актриса: «Мне нравится, что у коллекции оригинальная эстетика, вдохновленная азиатской культурой. Сочетание полупрозрачных элементов одежды со стрит-фэшн эстетикой отлично отражает дух моих героинь», – говорит актриса Алена Михайлова