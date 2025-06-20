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Домой366INFO.RU«Победили вместе»! Кинофестивалю героев 20 лет

«Победили вместе»! Кинофестивалю героев 20 лет

editor
By editor
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победили вместе - кинофестиваль
Фото © пресс-служба Кинофестиваля

ХХ Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова готовит особую программу к 80-летию Великой Победы и собственному 20-летию. Фестиваль объединяет документалистов России и мира, снимающих кино о победах в различных сферах жизни и увлеченных поиском новых художественных решений.

Юбилейная программа

Главной особенностью смотра 2025 года станет Киногостиная «20 лет вместе», в рамках которой запланированы показы лучших фильмов фестиваля прошлых лет.

В юбилейных праздничных мероприятиях примут участие обладатели Гран-при 2024 года Максим Фадеев и Сергей Белоус, создавшие тетралогию «У края бездны», а также лауреаты призов «За выдающийся вклад в документальное кино» Сергей Дебижев, Виктор Лисакович, Сергей Мирошниченко, Георгий Негашев, Валерий Тимощенко.

– Наша миссия – отстаивание исторической правды об общем подвиге стран-участниц Второй мировой войны, приобщение молодого поколения к сохранению культурно-исторического наследия, поэтому год 80-летия самой главной Победы, совпавший с юбилеем самого фестиваля, просто обязан стать особенным, – рассказал корреспонденту «ИнтерМедиа» руководитель проекта Валерий Рузин.

Всероссийский Киномарафон

Киномарафон – важнейшая часть фестиваля, системно продвигающая лучшие образцы документального кино в молодежной среде. Проект не имеет аналогов в России. Только с января по июнь 2025 года в 17 городах России на 67 площадках (высшие и средние учебные заведения, библиотеки и кинотеатры) состоялось 166 показов и более 90 творческих встреч, на которых присутствовали свыше 10 тысяч зрителей.

Анонсы будущих кинопоказов публикуются в телеграм-канале фестиваля.

Обновленная конкурсная программа

В основной конкурс войдут 4 блока:

  • Международный конкурс документальных фильмов;
  • Национальный конкурс документальных фильмов;
  • Международный конкурс документальных проектов для телевидения и онлайн-платформ;
  • Международный конкурс «Основано на реальных событиях» для дебютных и студенческих работ.

В состав жюри войдут ведущие деятели кино- и телеиндустрии, деятели культуры и представители общественности России и зарубежных стран.

Особые программы

На фестивале будут представлены международная внеконкурсная программа, специальные события и деловые мероприятия.

История фестиваля

Международный кинофестиваль «Победили вместе» создан в 2005 году по инициативе Героев Советского Союза, объединенных стремлением сохранить память об общем подвиге стран-участниц Второй мировой войны.

С первого дня существования миссия фестиваля – утверждение темы патриотизма, значения Победы в Великой Отечественной войне как фактора гордости всех народов, победивших фашизм и нацизм.

Два десятилетия фестиваль рос, развивался и набирал популярность, становясь точкой притяжения для документалистов, историков, журналистов, писателей и общественных деятелей, которые в своем творчестве отстаивают историческую правду, раскрывают неизвестные страницы истории и защищают традиционные духовно-нравственные ценности.

В 2015 году киносмотр возглавил народный артист РСФСР Владимир Меньшов, а с 2022 года фестиваль стал носить его имя.

С 2023 года площадкой проведения стал город Сочи.

В настоящее время фестиваль – один из крупнейших международных смотров документального кино в России, привлекающий ежегодно свыше полутысячи заявок от творческих коллективов из более чем 45 стран мира.

Организаторы

Ассамблея народов мира, Евразийская Академия телевидения и радио, коммуникативная группа «Интеллектуальный ресурс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и при содействии Администрации города Сочи.

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