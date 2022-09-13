ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ «НОВЫЙ СЕЗОН» ВЫБЕРУТ ЗРИТЕЛИ

18 сентября на курорте «Роза Хутор» начнет работу фестиваль онлайн-кинотеатров «НОВЫЙ СЕЗОН». Уникальный формат фестиваля объединит на одной площадке крупнейшие российские платформы, которые являются производителями оригинального контента. Онлайн-кинотеатры START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv/Wink сами выбрали проекты, которые продемонстрируют зрителям направления развития своих стримингов в новом сезоне.

В этом году членами жюри станут все гости, участники и зрители фестиваля, у которых будет возможность голосовать за проекты в онлайн-формате. Победители будут определены голосованием в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Самый ожидаемый сериал», «Герой Нового сезона» и «Героиня Нового сезона». Попечительский совет выберет победителя в номинации «Открытие Нового сезона». Помимо награды киносмотра в номинации «Лучший фильм» будет вручен специальный приз от партнера фестиваля – оператора наружной рекламы «Восток-Медиа» – рекламная кампания на 15 млн рублей для продвижения своего проекта в онлайн-прокате.

Кроме показов фильмов и сериалов на фестивале «НОВЫЙ СЕЗОН» запланирована деловая программа. Стриминговый сервис viju представит свои новые индустриальные технологии. Директор по цифровым продуктам Viasat Ярослав Шуваев расскажет, как работает алгоритм поисковой системы viju, что такое ТВ-канал будущего и как искусственный интеллект изменит индустрию. Презентация состоится при участии сценариста и писателя Александра Цыпкина.

Студия ГПМ КИТ продемонстрирует возможности и преимущества нового цифрового проекта для профессионалов кинопроизводства. Разработка переведет процесс создания кинопроекта – от идеи до команды «Мотор» – в единый цифровой сервис. Презентацию проведут: генеральный директор ГПМ КИТ Андрей Терешок, заместитель генерального директора по стратегическом развитию Андрей Бегунов и директор департамента специальных проектов Екатерина Уруру.

Также в рамках специального события культурно-благотворительный фонд Action Светланы Бондарчук и Евгении Поповой покажет короткометражные фильмы от ярких российских кинематографистов, снятые для поддержки детей и взрослых, которые попали в сложную ситуацию.

Расписание мероприятий доступно на сайте фестиваля: https://newseasonfest.ru/timing

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