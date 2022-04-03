Победителей Всероссийского конкурса рецензий «Пишу о театре» объявят в РГИСИ

3 апреля в 14:00 в Российском государственном институте сценических искусств объявят победителей IX Всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишу о театре». Событие пройдет на Малой сцене Учебного театра «На Моховой» (Моховая ул., 34).

Традиционно церемонию награждения будут сопровождать театрализованные номера. В этом году режиссером церемонии станет студент 4 курса мастерской Григория Козлова, артист Социально-художественного театра Константин Соя.

Жюри в составе ведущих критиков Санкт-Петербурга и педагогов РГИСИ оценило более ста работ. Награды победителям также вручит Студенческое жюри в составе студентов театроведческого факультета и победителей конкурса разных лет. В этом году объявлена специальная номинация, приуроченная к 400-летию со дня рождения Ж.-Б. Мольера.

Евгения Эдуардовна Тропп, декан театроведческого факультета РГИСИ: «Наш конкурс проводится уже в девятый раз, и из года в год расширяется его география: Ярославль, Новосибирск, Красноярск, Ростов, Воронеж, Якутия, Краснодар — нам были присланы заявки из более чем 40 городов.

Радостно, что участники пишут о театре разных видов и жанров: драматическом, оперном, балетном, кукольном. И пишут интересно и выразительно не только о спектаклях крупных профессиональных театров, но о любительских постановках и детских коллективах.

До объявления результатов мне хотелось бы поздравить всех участников — вы талантливые, увлеченные люди. Надеюсь на скорую встречу с вами уже в качестве наших абитуриентов».

Конкурс рецензий «Пишу о театре» был создан в 2013 году педагогами театроведческого факультета РГИСИ для школьников старших классов и учащихся сузов с целью повысить интерес молодых авторов к театру и профессии критика. Уже в 2015 году конкурс приобрел статус Всероссийского.

Фото – Павел МЕДВЕДЕВ

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