Победителем премии «Электронная буква»-2022 стал мистический триллер Евгении Овчинниковой «Сквозь огонь»

2 марта состоялся финал «Электронной буквы-2022», первой в России премии в области электронных и аудиокниг. Победу в главной номинации «Книга года» одержала Евгения Овчинникова с мистическим триллером «Сквозь огонь». «Голосом года» стал Илья Дементьев.

В шорт-лист «Электронной буквы»-2022 вошли 10 авторов и 10 чтецов. Лауреатов премии определило специальное жюри, в составе которого: писатель и основатель проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актриса театра и кино Любовь Аксенова, актер озвучивания Сергей Чонишвили, телеведущая и писательница Юлия Высоцкая, создатель проекта «Кураж-Бамбей» Денис Колесников, певица Светлана Сурганова, писательница и журналистка Ксения Буржская, актриса дубляжа Татьяна Шитова, народный артист России Александр Клюквин, а также писательница Вера Богданова.

В главной номинации «Книга года» победу одержала автор из Санкт-Петербурга Евгения Овчинникова с мистическим триллером «Сквозь огонь» о расследовании исчезновения девушки, подруги детства главной героини. В книге через призму мистики и тайны раскрываются реальные переживания и эволюция личности. Евгения Овчинникова, пишет произведения в жанре детективного триллера и реализма. Она уже становилась трехкратным финалистом премии «Книгуру» и финалистом премии имени Дмитрия Горчева.

«В нынешнем сезоне премии было много любопытных текстов: работы в соавторстве и литературные эксперименты, интересные дебюты. Молодые авторы не боятся работать как с историческими событиями, так и в отрыве от реальности, придумывая собственные вселенные. Если говорить о романе «Сквозь огонь» Евгении Овчинниковой, то стоит отметить высокий профессиональный уровень писательницы. Она умеет выстраивать композицию, работать в двух временных плоскостях, грамотно создавать саспенс и держать читателя в напряжении. В ее романе много важных тем: это и поколенческий текст, и социальный, и психологический. Сегодня мы видим в современной литературе спрос на подобные тексты и здорово, что наши авторы интуитивно чувствуют это, — комментирует итоги шеф-редактор группы компаний «ЛитРес», эксперт премии Екатерина Писарева.

«Голосом года» жюри признало диктора и ведущего Илью Дементьева из Калининграда. Имея за плечами двадцатилетний опыт работы на радио и телевидении, он решил заняться озвучкой аудиокниг. В предыдущем сезоне премии «Электронная буква» Илья успел одержать победу в номинации «Лучший исполнитель в жанре фантастика и фэнтези», а в 2020 году — получил специальный приз жюри «За актерское мастерство».

«Хочется отметить, что все чтецы, принявшие участие — это по-своему уникальные таланты: у всех разный тембр, разная подача. Все это очень полезно для книжного рынка на сегодняшний день, ведь чем разнообразнее будет этот рынок, тем лучше. Озвучка Ильи Дементьева — это совокупность правильно выбранного произведения, отлично поставленного голоса и очень бодрой манеры повествования», — комментирует актриса дубляжа, член жюри премии Татьяна Шитова.

Также были названы победители в специальных номинациях. Премию «Любовь в каждом слове» от популярного женского издания Wday.ru получила Алиса Лунина за книгу «О чем говорят женщины». Победителем в номинации «Роман взросления» от культурно-развлекательного издания Афиша Daily стал Гектор Шульц с произведением «Уроды». Звания «Самый неоднозначный финал» от портала The City был удостоен роман «Заповедник мертвецов» автора, пишущего под интригующим псевдонимом Искусственный интеллект RT. В номинации «Актуальность вне времени» лауреатом стала Елизавета Мусатова с романом «Время красивых людей». Премией «Бестселлер» среди художественных произведений отмечена книга «Жена на 10 лет» Оксаны Ильиной. Награду в номинации «Нереальная реальность» получила Валерия Скритуцкая за произведение «Песни вещих птиц».

Аудитория крупнейшего рекомендательного книжного сервиса на русском языке LiveLib в номинации «Выбор читателей» отметила произведение «Индиго» Алекса Д, а в категории «Выбор слушателей» проголосовала за Сашу Степанова. Лучшим «Дуэтом года» были объявлены Екатерина Мухина и Илья Дементьев. В номинации «Дебют года» среди авторов победу одержал Андрей Поляков с произведением «Пресс-тур», а среди чтецов — Лена Орса. Что касается категории жанровых озвучек, то в номинации «Остросюжетная проза» выиграл чтец под псевдонимом Strega, премию «Любовный роман» получила Катерина Эланская, а лучшим чтецом в озвучке жанра «Фэнтези и фантастика» стал Григорий Метелица. Самым активным чтецом был признан Вадим Ерофеев.

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